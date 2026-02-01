Premier League J24 : Solanke égalise sur coup du scorpion et prive Manchester City de la victoire

Tottenham a arraché un nul spectaculaire (2-2) contre Manchester City lors de la 24ᵉ journée de Premier League au Tottenham Hotspur Stadium, grâce à un but acrobatique de Dominic Solanke à la 70ᵉ minute, qui a égalisé après des réalisations de Rayan Cherki (11ᵉ) et Antoine Semenyo (44ᵉ) pour les Citizens. La rencontre, disputée dimanche, a vu Manchester City mener 2-0 à la mi-temps avant une seconde période totalement dominée par les Spurs et conclue par l’exceptionnelle reprise en coup du scorpion de Solanke, qui a lobé Gianluigi Donnarumma.

Manchester City a pris rapidement l’ascendant dans cette affiche au stade londonien. Les Citizens ont ouvert le score dès la 11ᵉ minute par Rayan Cherki, qui a trouvé le chemin des filets et donné l’avantage à l’équipe de Pep Guardiola. À la 44ᵉ minute, juste avant la pause, Antoine Semenyo a inscrit le second but, portant le score à 2-0 et donnant aux visiteurs une avance confortable à la mi-temps.

Après la pause, Tottenham a visiblement modifié son approche du match. Les Spurs, soutenus par leur public, sont revenus avec une intensité accrue et une volonté affichée de mettre Manchester City sous pression. Cette dynamique a permis à l’équipe de pousser progressivement ses adversaires dans leur camp, multipliant les actions offensives et les incursions dans la surface adverse, jusqu’à trouver l’occasion de réduire l’écart.

La remontée des Spurs et le geste acrobatique de Solanke

La délivrance est intervenue à la 70ᵉ minute sur une action initiée côté droit. Conor Gallagher a débordé et adressé un centre qui a traversé la surface et est arrivé légèrement derrière Dominic Solanke. Sans contrôler le ballon, l’attaquant anglais a improvisé un geste spectaculaire : un coup du scorpion, également décrit comme une aile de pigeon, exécuté avec la jambe droite relevée derrière lui. Le ballon a pris de la hauteur et a lobé le gardien manchesterien, Gianluigi Donnarumma, avant de finir sa course au fond des filets.

Le but, qualifié de geste de génie dans le déroulé du match, a provoqué une réaction immédiate dans le stade, laissant les spectateurs sans voix. Grâce à cette réalisation, Tottenham est revenu au score et a privé Manchester City d’une victoire qui semblait se dessiner en première mi-temps, lorsque les hommes de Pep Guardiola dominaient tant dans la possession que dans l’efficacité offensive.