Premier League J24 : Manchester United s’impose, Aston Villa battu, Nottingham Forest et Crystal Palace font match nul
La 24ᵉ journée de Premier League a offert trois rencontres animées ce week-end : Manchester United a renversé Fulham à Old Trafford (3-2), Brentford est allé s’imposer à Aston Villa (1-0) et Nottingham Forest a partagé les points avec Crystal Palace (1-1). Ces résultats ont des conséquences directes sur le classement, avec Manchester United qui remonte à la 4ᵉ place, Aston Villa qui conserve la 3ᵉ position et Nottingham Forest qui se retrouve 17ᵉ.
À Old Trafford, Manchester United a arraché la victoire face à Fulham dans un match à rebondissements conclu sur le score de 3-2. Casemiro a ouvert le score dès la 19ᵉ minute d’une tête puissante sur coup franc. En seconde période, le Brésilien s’est mué en passeur pour Matheus Cunha, qui a trompé le gardien adverse à la 56ᵉ minute. Fulham est revenu dans la partie en fin de match : Raúl Jiménez a réduit l’écart sur penalty à la 85ᵉ minute, puis « Kevin » a égalisé d’une frappe en pleine lucarne à la 90+1ᵉ minute. Benjamin Šeško, servi par Bruno Fernandes, a trouvé la faille à la 90+4ᵉ minute pour offrir la victoire aux joueurs dirigés par Michael Carrick.
À Villa Park, Aston Villa a été battu à domicile par Brentford (0-1) malgré une période en supériorité numérique. Les Villans ont d’abord buté sur un arrêt déterminant de Caoimhín Kelleher devant Tammy Abraham dès la 15ᵉ minute. La partie a pris une tournure inattendue à la 42ᵉ minute avec l’expulsion de Kevin Schade côté Brentford, qui a laissé les visiteurs à dix. Malgré cela, Dango Ouattara a donné l’avantage à Brentford juste avant la pause, à la 45+1ᵉ minute, en reprenant un ballon dans la surface et en le logeant dans la lucarne gauche. En seconde période, Tammy Abraham a cru égaliser mais son but a finalement été refusé après intervention de la VAR.
Faits marquants et implications au classement
Le succès de Manchester United permet au club de monter à la 4ᵉ place du classement, tandis que Fulham reste 8ᵉ. Aston Villa, malgré la défaite, conserve la 3ᵉ position et se situe à cinq points de Manchester United. Brentford, qui a su préserver son avantage malgré l’expulsion, gagne deux places et se hisse à la 7ᵉ position.
De son côté, Nottingham Forest et Crystal Palace ont fait match nul (1-1) dans une rencontre marquée par des décisions arbitrales déterminantes. Morgan Gibbs-White a ouvert le score pour Nottingham dès la 5ᵉ minute, profitant d’un dégagement manqué dans la surface. Peu avant la mi-temps, Neco Williams a été exclu pour une main sur un ballon de Jefferson Lerma destiné au but, entraînant la désignation d’un penalty. Ismaïla Sarr a transformé la sentence à la 45+2ᵉ minute pour permettre à Crystal Palace d’égaliser.
Ce résultat laisse Nottingham Forest à la 17ᵉ place, avec six points d’avance sur la zone de relégation, tandis que Crystal Palace occupe la 14ᵉ position du classement.
