Premier League J24 : Manchester United s’impose, Aston Villa battu, Nottingham Forest et Crystal Palace font match nul

La 24ᵉ journée de Premier League a offert trois rencontres animées ce week-end : Manchester United a renversé Fulham à Old Trafford (3-2), Brentford est allé s’imposer à Aston Villa (1-0) et Nottingham Forest a partagé les points avec Crystal Palace (1-1). Ces résultats ont des conséquences directes sur le classement, avec Manchester United qui remonte à la 4ᵉ place, Aston Villa qui conserve la 3ᵉ position et Nottingham Forest qui se retrouve 17ᵉ.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

À Old Trafford, Manchester United a arraché la victoire face à Fulham dans un match à rebondissements conclu sur le score de 3-2. Casemiro a ouvert le score dès la 19ᵉ minute d’une tête puissante sur coup franc. En seconde période, le Brésilien s’est mué en passeur pour Matheus Cunha, qui a trompé le gardien adverse à la 56ᵉ minute. Fulham est revenu dans la partie en fin de match : Raúl Jiménez a réduit l’écart sur penalty à la 85ᵉ minute, puis « Kevin » a égalisé d’une frappe en pleine lucarne à la 90+1ᵉ minute. Benjamin Šeško, servi par Bruno Fernandes, a trouvé la faille à la 90+4ᵉ minute pour offrir la victoire aux joueurs dirigés par Michael Carrick.

À Villa Park, Aston Villa a été battu à domicile par Brentford (0-1) malgré une période en supériorité numérique. Les Villans ont d’abord buté sur un arrêt déterminant de Caoimhín Kelleher devant Tammy Abraham dès la 15ᵉ minute. La partie a pris une tournure inattendue à la 42ᵉ minute avec l’expulsion de Kevin Schade côté Brentford, qui a laissé les visiteurs à dix. Malgré cela, Dango Ouattara a donné l’avantage à Brentford juste avant la pause, à la 45+1ᵉ minute, en reprenant un ballon dans la surface et en le logeant dans la lucarne gauche. En seconde période, Tammy Abraham a cru égaliser mais son but a finalement été refusé après intervention de la VAR.

Faits marquants et implications au classement

Le succès de Manchester United permet au club de monter à la 4ᵉ place du classement, tandis que Fulham reste 8ᵉ. Aston Villa, malgré la défaite, conserve la 3ᵉ position et se situe à cinq points de Manchester United. Brentford, qui a su préserver son avantage malgré l’expulsion, gagne deux places et se hisse à la 7ᵉ position.

De son côté, Nottingham Forest et Crystal Palace ont fait match nul (1-1) dans une rencontre marquée par des décisions arbitrales déterminantes. Morgan Gibbs-White a ouvert le score pour Nottingham dès la 5ᵉ minute, profitant d’un dégagement manqué dans la surface. Peu avant la mi-temps, Neco Williams a été exclu pour une main sur un ballon de Jefferson Lerma destiné au but, entraînant la désignation d’un penalty. Ismaïla Sarr a transformé la sentence à la 45+2ᵉ minute pour permettre à Crystal Palace d’égaliser.

Ce résultat laisse Nottingham Forest à la 17ᵉ place, avec six points d’avance sur la zone de relégation, tandis que Crystal Palace occupe la 14ᵉ position du classement.