Premier League J24 : chaînes pour suivre Leeds United – Arsenal en direct

Ce samedi à 15h GMT, Leeds United accueille Arsenal à Elland Road pour la 24e journée de Premier League : une confrontation opposant une formation locale en confiance à domicile à un leader du championnat désireux de conserver son avance au classement.

Leeds aborde la rencontre sur une dynamique positive à Elland Road, où les Whites alignent leur plus longue série d’invincibilité à domicile sur une saison d’élite depuis mai 2021. Sur les cinq derniers matchs de championnat disputés à domicile, Leeds a obtenu trois victoires et deux nuls. L’équipe, 16e du classement, reste néanmoins vulnérable au niveau national mais a récemment renforcé sa marge sur la zone de relégation grâce au nul concédé 1-1 face à Everton lundi, résultat qui lui a permis de compter six points d’avance sur les places dangereuses.

Arsenal, leader du championnat, conserve une avance de quatre points sur ses poursuivants avant le déplacement à Leeds, mais connaît une série moins fluide en championnat. Les Gunners restent sur trois rencontres de Premier League sans victoire, marquées par deux nuls et une défaite 3-2 contre Manchester United dimanche dernier.

État de forme, compétitions parallèles et diffusion

En parallèle du championnat, Arsenal a disputé un match de Ligue des champions mercredi et s’est imposé 3-2 face au Kairat Almaty. Ce succès intervient après la période sans victoire des Londoniens en championnat et constitue, selon les comptes rendus de la rencontre, une huitième victoire en autant de rencontres dans cette phase de la compétition européenne.

Sur le plan des confrontations, Leeds apparaît comme une équipe capable de contrarier des clubs mieux classés sur son terrain, tandis qu’Arsenal cherche à retrouver régulièrement des résultats positifs en championnat pour consolider sa première place.

La diffusion de la rencontre varie selon les zones géographiques. En Afrique et dans les pays francophones, le match sera retransmis sur Canal+ et sur les chaînes SuperSport via les bouquets DStv ou GOtv. Dans certains pays africains, la rencontre pourra également être diffusée sur SABC Sport ou SABC 3, avec une option de streaming via l’application SABC Plus.

Toujours sur le continent africain, les plateformes SuperSport mentionnées incluent SuperSport MaXimo 2, SuperSport Blitz ROA et SuperSport Premier League ROA ; Benin TV est également cité parmi les diffuseurs locaux, avec une possibilité de streaming via l’application SuperSport.

À l’international, les droits de diffusion prévoient notamment NBC Sports et Peacock aux États-Unis, DAZN au Canada ainsi qu’en Espagne et au Portugal, Stan Sport en Australie, Sky Deutschland en Allemagne, Star Sports et Hotstar en Inde, et Premier Sports ou NowTV en Irlande. Dans tous les cas, le match pourra être suivi en streaming via les plateformes officielles des diffuseurs concernés.