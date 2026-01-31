Premier League J24 : Arsenal se relance en s’imposant à Leeds

La 24ᵉ journée de Premier League a débuté ce samedi après-midi avec trois rencontres marquantes : Arsenal a dominé Leeds 4-0 à Elland Road, Everton a arraché un nul 1-1 à Brighton dans les dernières secondes, et Bournemouth a signé une victoire 2-0 sur la pelouse de Wolverhampton.

Les prestations offertes lors de ces premières rencontres ont des conséquences immédiates au classement : Arsenal reprend sept points d’avance en tête du championnat, en attendant les matchs de Manchester City et d’Aston Villa, tandis qu’Everton, Brighton et Bournemouth progressent dans la partie centrale du tableau.

Les rencontres se sont déroulées en début d’après-midi sur trois sites distincts : Elland Road pour Leeds-Arsenal, l’Amex Stadium pour Brighton-Everton et Molineux pour Wolverhampton-Bournemouth.

Déroulement des rencontres

À Elland Road, Arsenal a signé une victoire nette et sans appel face à Leeds, s’imposant 4-0. Le premier but est intervenu à la 27ᵉ minute, marqué par Martin Zubimendi d’une tête ajustée après un bon placement. La domination londonienne s’est accentuée avant la pause lorsque Karl Darlow a involontairement inscrit un but contre son camp à la 39ᵉ minute, offrant ainsi un avantage confortable aux visiteurs à la mi-temps. Dès la reprise, Arsenal a poursuivi sa pression offensive : à la 69ᵉ minute, Gabriel Martinelli a délivré une passe en profondeur pour Viktor Gyökeres, qui a battu le gardien pour porter le score à 0-3. En fin de match, Gabriel Jesus a profité d’un dégagement manqué dans la surface pour inscrire le quatrième but à la 86ᵉ minute.

Sur la côte sud, Brighton et Everton ont livré un match serré qui s’est soldé par un partage des points (1-1). Pascal Groß a débloqué la situation à la 73ᵉ minute après une longue passe de Yasin Ayari. Dix minutes plus tard, Kaoru Mitoma a vu un but refusé pour hors-jeu, ce qui a maintenu l’incertitude. Everton a finalement trouvé l’égalisation dans le temps additionnel, lorsque Beto a inscrit le but de l’espoir à la 90+7ᵉ minute d’une frappe cadrée dans la surface. Ce point permet aux Toffees de grimper à la 8ᵉ place du classement, Brighton se retrouvant désormais 13ᵉ.

À Molineux, Bournemouth a confirmé sa dynamique en s’imposant 2-0 face à Wolverhampton. Les Cherries ont ouvert le score à la 33ᵉ minute par Eli Junior Kroupi, servi par Amine Adli, la frappe finissant dans la lucarne gauche. Les Wolves ont tenté de revenir dans le dernier quart d’heure, João Gomes trouvant le montant sur une tête à la 82ᵉ minute. Bournemouth a scellé le succès dans le temps additionnel grâce à Alex Scott, qui a conclu une action initiée par Rayan en plaçant le ballon dans la lucarne pour le second but. Cette victoire propulse Bournemouth à la 12ᵉ place du classement.