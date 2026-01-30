Premier League égyptienne J16 : ZED FC, National Bank of Egypt et Al-Ittihad Alexandrie assurent des points

La 16e journée du Championnat d’Égypte de football s’est poursuivie le vendredi 30 janvier 2026 avec trois rencontres disputées ; le ZED FC, le National Bank of Egypt et Al‑Ittihad Alexandrie se sont imposés respectivement face au Pharco, à l’Arab Contractors FC et au Haras El Hodoud, avec des scores de 2-0, 1-0 et 2-0, affectant le classement du championnat.

À l’Alexandria Stadium, le ZED FC a pris l’ascendant sur le Pharco dès la première période. Rafaat Khalil a ouvert le score à la 24e minute, récompensant la supériorité offensive des visiteurs durant l’entame de la rencontre. Le Pharco n’est pas parvenu à rétablir l’équilibre avant la pause, la première mi‑temps se concluant sur cet avantage minimal en faveur du ZED FC.

La seconde période est restée équilibrée jusqu’à l’expulsion de Gaber Kamel côté Pharco, sanctionné à la 82e minute. Cinq minutes plus tard, Abdallah Bakri a inscrit le second but du ZED FC, scellant le succès 2-0 du club visiteur. Ce résultat permet au ZED FC de remonter à la sixième place du classement avec 23 points, tandis que le Pharco conserve la 17e position avec 12 points.

Compte rendu des autres rencontres et répercussions au classement

Le match opposant le National Bank of Egypt à l’Arab Contractors FC a offert peu d’espaces lors d’une première période marquée par une forte discipline défensive. Malgré une domination en possession et plusieurs tentatives du National Bank of Egypt, les filets sont restés vierges à la mi‑temps et le score n’a pas évolué dans la partie centrale du match.

Ce n’est qu’à la dernière minute de la rencontre que la délivrance est intervenue : Issahaku Yakubu a trouvé le chemin des filets et a inscrit l’unique but de la partie, offrant une victoire 1-0 au National Bank of Egypt. Avec ce succès tardif, le club se hisse à la neuvième place du championnat avec 20 points, alors que l’Arab Contractors FC demeure 15e avec 13 points.

Al‑Ittihad Alexandrie, qui évoluait à domicile, a imposé son rythme dès les premières minutes de son match contre le Haras El Hodoud. Youssry Wahid a ouvert le score à la 37e minute, et Mostafa Ibrahim a doublé la mise peu avant la pause, clôturant une première période favorable aux locaux sur un avantage de 2-0.

En seconde période, le Haras El Hodoud a multiplié les efforts pour tenter de réduire l’écart mais s’est heurté à une défense adverse rigoureuse ; le marquoir est resté figé jusqu’au coup de sifflet final. À l’issue de la rencontre, Al‑Ittihad Alexandrie occupe la 19e place avec 11 points, tandis que le Haras El Hodoud se situe à la 16e position avec 13 points.