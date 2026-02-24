Premier League: Agüero voit Arsenal sacré champion

L’ancienne légende de Manchester City, Sergio Aguero, estime que les Gunners d’Arsenal, portés par la maturité de leur effectif et le travail de Mikel Arteta, ont désormais les armes pour mettre fin à leur longue attente du titre.

L’avis est tranché. Ancienne gloire de Manchester City, Sergio Agüero estime qu’Arsenal possède aujourd’hui toutes les armes pour conquérir la Premier League. Habitué aux joutes pour le titre lors de ses années mancuniennes, l’Argentin voit chez les Gunners une maturité nouvelle. Leur large succès face à Tottenham Hotspur (4-1) le week-end dernier a relancé la machine après deux matches nuls et consolidé leur place en tête du classement. Les Londoniens disposent désormais de cinq longueurs d’avance, avec un match de plus que City, deuxième avec 56 points.

Interrogé par Stake via Football 365, Agüero a salué la solidité du groupe dirigé par Mikel Arteta :

« Il ne s’agit pas d’un problème de mentalité. Plus maintenant. L’effectif est complet, équilibré et bien plus expérimenté qu’auparavant. » Le quintuple champion d’Angleterre poursuit : « Ils ont déjà été dans cette position et sont passés tout près du sacre. Aujourd’hui, on sent une équipe plus forte psychologiquement. Les jeunes ont grandi, et le groupe s’est enrichi de talents de grande qualité. »

Agüero a également tenu à souligner le travail du technicien espagnol : « Arteta a démontré qu’il est un excellent entraîneur. Il a bâti un collectif capable de rivaliser au plus haut niveau et de se battre chaque saison pour le titre. » Restés trois années consécutives à la deuxième place — deux fois derrière Manchester City et la saison passée derrière Liverpool — les Gunners courent toujours après un sacre qui les fuit depuis plus de deux décennies. Mais pour Agüero, les signaux sont clairs : Arsenal semble désormais armé pour aller au bout.





