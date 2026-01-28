Pourquoi le présentateur est apprécié du public

Nikos Aliagas est de retour au cœur de l’actualité télévisuelle: présentateur emblématique, arrivé sur TF1 en 2002 avec le lancement de la première saison de la « Star Academy », il anime la relance du programme prévue ce samedi 15 octobre. Âgé de 53 ans et suivi par plus d’un million de personnes sur les réseaux sociaux, il incarne pour une large part du public la continuité d’une télévision populaire des années 2000.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Installé sur le petit écran depuis plus de vingt ans, Nikos Aliagas a débuté sur France 2 dans l’émission de Christine Bravo, « Union libre ». Sa notoriété a véritablement décollé lorsqu’il a été choisi pour présenter « Star Academy » sur TF1, programme qu’il a porté près de neuf ans et qui a contribué à forger son image auprès du grand public, selon des témoignages recueillis par l’Obs.

Sa carrière s’est ensuite diversifiée: il présente « The Voice » depuis 2012 sur TF1 et a animé d’autres rendez-vous grand public comme « 50 Minutes Inside », « La Chanson secrète » ou les « NRJ Music Awards ». En parallèle, il développe une activité de photographe, exposée régulièrement, notamment à Deauville en 2020, ce qui participe à son image publique.

« On l’a vu grandir et progresser »

Aux yeux des observateurs et de ses proches, l’attachement du public à Nikos Aliagas tient autant à son parcours qu’à son style d’animation. Virginie Spies, maître de conférences à l’université d’Avignon et analyste des médias, explique à l’Obs que le présentateur « a marqué des générations de spectateurs » et que sa fidélité à la chaîne et au format compte dans un paysage télévisuel confronté à des baisses d’audience.

Mathieu Vergne, producteur de la « Star Academy » et ami de longue date, rappelle que le public a pu suivre son évolution: « En neuf ans, on l’a vu grandir et progresser sous nos yeux, et ça crée un attachement. Il est arrivé en n’étant pas hyper bon, et il s’est donné du mal. » Selon lui, Nikos est devenu « le grand frère de toute une génération » et « est entré dans le foyer des gens ».

Le capital sympathie de l’animateur est régulièrement cité comme un facteur clé de cette popularité. Adrien Ferey, 18 ans et créateur d’un compte Instagram de fans, souligne sa capacité à mettre à l’aise les candidats, notamment sur « The Voice ». Mathieu Vergne le décrit comme chaleureux et attentif: « Les bons animateurs sont à la télé comme dans la vie, et Nikos ne déroge pas à cette règle. »

Virginie Spies note par ailleurs que Nikos Aliagas présente peu de polémiques publiques: « on ne lui connaît pas de casseroles » et il n’est pas un animateur qui cherche la controverse. Ses émissions sont perçues comme « agréables à regarder », ce qui contribue à une image de présentateur consensuel et fiable pour les diffuseurs.

TF1, selon les interlocuteurs cités, accorde une confiance durable à l’animateur: il « correspond à l’identité de la chaîne » et devient un gage de visibilité pour les producteurs. La simple présence de Nikos sur un plateau est décrite comme un atout pour attirer un public minimal assuré.

Preuve de son poids d’audience: la finale de « The Voice Kids » a rassemblé cette année plus de 3 millions de téléspectateurs, et la première partie de la cérémonie des « NRJ Music Awards » a fédéré en novembre dernier plus de 4 millions de mélomanes.