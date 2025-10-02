Port de pêche artisanal de Cotonou: feu vert juridique pour libérer le financement néerlandais

Le projet de modernisation du port de pêche artisanal de Cotonou franchit une étape majeure. Après la signature de l’accord de financement avec le Royaume des Pays-Bas en février 2024, le déblocage des fonds de 23 milliards de francs CFA était conditionné à la satisfaction de certaines exigences formulées par le bailleur.

Parmi celles-ci figurait l’obtention d’un avis juridique confirmant la conformité des documents contractuels et l’assurance que les procédures nationales étaient respectées.

Les autorités béninoises, en collaboration avec le Port Autonome de Cotonou et le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, ont mené les démarches nécessaires auprès des services juridiques compétents afin de sécuriser cet aval.

Cet avis a validé la régularité des conventions de financement, garantissant que le projet répond aux normes légales nationales et aux exigences contractuelles du bailleur.

Le financement vise à moderniser le port sur une superficie de 8 hectares dans le quartier de Xwlacodji, avec l’objectif d’améliorer l’accueil des activités de pêche artisanale et semi-industrielle.

Ce projet s’inscrit dans une stratégie de développement durable et de valorisation du quartier, tout en renforçant la sécurité et l’efficacité des activités de pêche.

Par ailleurs, le Port Autonome de Cotonou avait déjà engagé des actions concrètes pour soutenir les pêcheurs locaux, comme la remise de pirogues en fibre de verre aux associations de pêcheurs en novembre 2024.

Avec l’avis juridique désormais obtenu, les travaux de construction du nouveau port devraient démarrer dans les prochaines semaines, marquant un tournant pour le secteur de la pêche artisanale au Bénin.