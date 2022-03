Plusieurs bœufs abattus à Bassila au Bénin en représailles au meurtre d’une femme au Togo

Un conflit entre éleveurs et agriculteurs au Togo a eu de tentacule jusqu’à l’arrondissement de Bassila centre en République du Bénin. Le conflit a conduit à la mort d’une mère de famille tuée dans son champ. C’est en représailles à ce meurtre que des agriculteurs ont lancé contre des bœufs une course poursuite qui les a conduit jusqu’à Bassila centre.

Tout est parti du décès d’une dame. Selon les informations rapportées par Frissons radio, la victime, une mère de famille a été tuée dans sa propre plantation dans un village du Togo. Selon les informations, la mère de famille ramassait avec ses enfants des noix de cajou quand des bœufs ont envahi son champ. Alors qu’elle tentait de les chasser du champ, elle a reçu un coup de machette au cou et a succombé à cette blessure.

Après son forfait, l’éleveur auteur du drame a pris la fuite. Informés de la situation, les habitants du village ont lancé une chasse aux bouviers. La course poursuite les a conduit jusqu’à Bassila centre où six bœufs ont été abattus par une population en colère. Un sempiternel problème de conflit entre éleveurs et agriculteurs qui se solde la plupart du temps par mort d’homme.