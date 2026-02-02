Philippe Montanier nommé entraîneur de l’AS Saint-Étienne en Ligue 2 BKT

L’AS Saint-Étienne a officiellement présenté ce lundi Philippe Montanier comme nouvel entraîneur. Âgé de 61 ans et sans club depuis 2023, il succède à Eirik Horneland, limogé dimanche soir, et prend la direction d’une équipe qui pointe actuellement à la cinquième place de la Ligue 2 BKT. La conférence de présentation a permis au technicien de revenir sur les raisons qui l’ont conduit à accepter le défi forézien.

De retour sur un banc après un passage à vide de trois ans depuis son départ de Toulouse, Montanier retrouve un club qu’il connaît déjà pour y avoir évolué comme gardien lors de la saison 1999-2000. Il a expliqué avoir été motivé d’abord par un attachement personnel au club, ensuite par la crédibilité du projet sportif et les moyens mis en œuvre, et enfin par la qualité de l’effectif, qu’il juge prometteur mais perfectible par le travail.

Le premier rendez-vous officiel pour le nouvel entraîneur aura lieu samedi soir, lorsque les Verts recevront Montpellier à 20h. Lors de sa prise de parole, Montanier a fixé l’ambition majeure qui guide son arrivée : viser le retour immédiat en Ligue 1 et travailler avec les joueurs pour atteindre cet objectif partagé.

Des attentes élevées et un chantier immédiat

Conscient des exigences liées au maillot vert, le coach a insisté sur la nécessité d’un engagement collectif et d’une intensification des efforts pour transformer le potentiel individuel en résultats. Le calendrier serré et la pression des ambitions de montée obligeront l’encadrement et l’effectif à trouver rapidement des repères tactiques et une régularité de performances.