Philippe Lacheau : tensions avec sa chérie Élodie Fontan

Philippe Lacheau et Élodie Fontan, en couple depuis plus d’une décennie et parents d’un garçon né en 2019, sont revenus sur leur relation et leur complicité lors de leur passage dans l’émission « Télématin » sur France 2 le 30 janvier. Les deux comédiens, qui figurent à l’affiche du film Marsupilami programmé le 4 février, se sont montrés taquins et diserts sur des anecdotes de tournage, illustrant leur rapport professionnel et personnel étroit.

Invités pour présenter Marsupilami, film dans lequel le réalisateur Philippe Lacheau s’est également offert un rôle, le couple a échangé avec la bande de la matinale sur des moments de travail partagés et sur leur comportement mutuel hors écran. La comédienne, âgée de 38 ans, et son compagnon ont donné un ton léger à l’émission, mêlant humour et complicité sans oublier d’évoquer leur parcours commun dans le cinéma français.

Lors de l’entretien, Philippe Lacheau a raconté une scène récurrente sur certains plateaux : « Par exemple, sur un tournage, on tourne de nuit à côté d’une piscine. Je suis en train de travailler, hein, j’ai le casque… Elle me pousse dans une piscine ! Je sors, je me sèche, j’y retourne… Elle me repousse dans la piscine ! » Élodie Fontan a répliqué en se défendant avec malice : « Mais c’est parce que je suis sympa, je mets de l’animation sur le plateau ! Je suis drôle, je suis drôle, qu’est-ce que vous voulez ! »

Leur histoire commune remonte à 2014. Élodie Fontan a indiqué dans une interview que leurs trajectoires professionnelles s’étaient croisées à l’occasion des sorties concurrentes de films la même année — « Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ? » et « Babysitting » — et lors des tournées promotionnelles associées. Leurs premiers contacts se sont poursuivis de façon informelle lors d’un voyage en Martinique, où ils se sont retrouvés par hasard alors qu’ils étaient accompagnés de leurs partenaires respectifs.

Six mois après ce premier rapprochement, Philippe Lacheau a proposé à Élodie Fontan un rôle dans Babysitting 2, sortie en 2016, ce qui a marqué le début d’une collaboration régulière. Depuis, le couple a travaillé sur plusieurs productions notables : Babysitting 2 (2016), Alibi.com (2018), Nicky Larson et le Parfum de Cupidon (2018) et Super-héros malgré lui (2021). Ces collaborations ont contribué à l’essor professionnel d’Élodie Fontan au sein de la troupe emmenée par Philippe Lacheau.

Leur vie privée a été ponctuée par la naissance de leur fils, Raphaël, en 2019. Malgré une présence médiatique liée à leurs sorties cinématographiques et à leurs participations à des émissions — Philippe Lacheau occupe notamment le rôle de présentateur pour « LOL : qui rit, sort ! » sur Prime Video — le couple affirme rester discret devant les caméras sur les aspects les plus intimes de leur relation.

La diffusion de Marsupilami, annoncée pour le 4 février, interviendra après une nouvelle étape de leur collaboration professionnelle et permettra au public de retrouver leurs interprétations au cinéma, dans un film où Philippe Lacheau apparaît aussi devant la caméra en tant que réalisateur-acteur.