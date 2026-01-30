Paulo Dybala incertain pour deux semaines avec l’AS Roma

Paulo Dybala devrait être indisponible pour environ deux semaines après avoir ressenti une gêne au genou à l’issue du match nul 1-1 de l’AS Roma sur le terrain du Panathinaïkos, lors de la 8e journée de la Ligue Europa. Les examens médicaux auraient écarté une blessure grave, précisant une légère inflammation de la capsule latérale, et l’attaquant argentin a déjà entamé un protocole de physiothérapie et un programme d’entraînement adapté en vue d’un retour progressif à la compétition.

La gêne est apparue à la fin de la rencontre disputée contre le club grec, selon les éléments communiqués après la rencontre. Les contrôles réalisés au service médical du club n’ont pas mis en évidence de lésion majeure, et la qualification de l’affection comme une « légère inflammation de la capsule latérale » a entraîné une période d’indisponibilité relativement courte, évaluée à environ quatorze jours.

Dans la perspective d’une reprise encadrée, Dybala a débuté des séances de physiothérapie et suit un programme d’entraînement spécifique, destiné à limiter les risques de rechute et à préparer un retour progressif sur les terrains. Le calendrier médical établi par le staff prévoit une réévaluation régulière de son état afin d’ajuster la charge de travail en fonction de l’évolution clinique.

Calendrier sportif et implications pour l’AS Roma

Sur le plan sportif, l’absence prévue de l’attaquant se traduira par son forfait annoncé pour les prochains rendez-vous du championnat. Paulo Dybala devrait manquer les rencontres face à l’Udinese et à Cagliari, deux rencontres de Série A programmées avant la fenêtre de mi-février. Les indications recueillies laissent entrevoir un possible retour à la compétition le 15 février, à l’occasion du déplacement ou de la réception de Naples, sous réserve de l’évolution positive de sa rééducation.

Les statistiques individuelles de Dybala pour la saison en cours ont été mises en exergue dans les bilans fournis : l’attaquant totalise trois buts et quatre passes décisives en vingt-deux matches toutes compétitions confondues. Ces chiffres ont été soulignés dans le contexte d’une période de performances qualifiée de décevante jusqu’à présent, selon les éléments disponibles.

Pour l’AS Roma, le calendrier des jours à venir comprend une succession d’oppositions exigeantes. Après les rencontres contre l’Udinese et Cagliari, le club affrontera Naples le 15 février, puis se déplacera ou recevra Cremonese dans la période suivante, tandis que l’encadrement médical et sportif suit l’état de forme et la progression de Dybala en vue de son retour.