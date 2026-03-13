Patrick Sébastien tacle Nagui dans « Complément d’enquête » : la séquence coupée au montage

Patrick Sébastien a vivement réagi au portrait qui lui a été consacré dans l’émission Complément d’enquête diffusée sur France 2 le 12 mars, affirmant que l’entretien était un « traquenard » et revenant notamment sur le concert controversé organisé l’été dernier dans un camping naturiste du Cap d’Agde, alors qu’une enquête préliminaire pour exhibition sexuelle le vise et qu’il doit être entendu en avril.

Le reportage, mené par le journaliste Tristan Waleckx, a consacré une heure et quart à l’ancien animateur vedette de France Télévisions, mêlant enquêtes et témoignages avant un face-à-face filmé avec Patrick Sébastien. Au cours de cet échange, l’artiste a contesté la manière dont son parcours et certains événements récents ont été présentés, évoquant une opération commandée, selon lui, par la direction de France Télévisions et notamment par Delphine Ernotte, la présidente du groupe.

Sur le volet le plus sensible du dossier, Sébastien est revenu sur le concert du Cap d’Agde qui a suscité des réactions et une procédure. Longtemps, il a qualifié l’action au centre de la polémique de « geste mimé ». Dans l’entretien diffusé, il a ensuite décrit l’incident en ces termes : « C’est une nana qui monte, qui m’attrape la bite, à qui je n’ai rien demandé. C’est magnifique ! C’est extraordinaire ! Pour l’instant, il n’y a pas de plainte hein », ajoutant que l’assistance ne constituait selon lui « pas un public familial ».

Un échange tendu, des propos supprimés et des relations anciennes tendues avec Nagui

Le face-à-face avec Tristan Waleckx a été marqué par une forte tension : Patrick Sébastien a plusieurs fois demandé à pouvoir s’exprimer et a maintenu sa thèse d’un « portrait sur commande ». Lors de l’entretien, il s’est permis une pointe d’humour en citant Nagui, suggérant ironiquement que le prochain numéro de Complément d’enquête pourrait lui être consacré, avant de préciser, sur le ton de la plaisanterie, qu’il ne souhaitait pas faire « perdre [le] boulot » au journaliste.

Un passage de l’entretien dans lequel l’animateur évoque Nagui a été relayé sur le réseau X par le journaliste Nicolas Malaboeuf. Selon des éléments diffusés au moment des réactions publiques, ce passage a ensuite été retiré de la version disponible sur les plateformes de France 2 après la diffusion initiale et la mise en ligne du replay.

Les relations entre Patrick Sébastien et Nagui, qui ont travaillé pendant des années au sein du même service public, ont été rappelées dans le reportage. Le reportage et les archives citent des prises de position antérieures de Sébastien : en 2021, l’animateur assurait se trouver « persona non grata » sur le service public et dénonçait des logiques de diffusion et de production favorisant certains animateurs et sociétés de production, dont Banijay, au détriment, selon lui, d’autres personnalités.

Le dossier diffusé par Complément d’enquête a donc mis en lumière à la fois la défense de l’intéressé, ses attaques à l’encontre de la direction de France Télévisions et des tensions personnelles anciennes, ainsi que l’existence d’une procédure judiciaire en cours liée aux faits reprochés lors du concert du Cap d’Agde.