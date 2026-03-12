Patrick Sébastien assume ses soirées libertines avec avocats, chirurgiens et chefs d’entreprise

Patrick Sébastien, figure populaire de la télévision française, a évoqué sans détour ses soirées libertines et sa vie personnelle lors d’un long entretien accordé à l’émission Legend sur YouTube le 11 mai 2025. L’ancien animateur du Plus Grand Cabaret du Monde est revenu sur plus de cinquante années de carrière, sa séparation en 2022 et le deuil de son fils, tout en expliquant sa vision d’un mode de vie qu’il assume publiquement.

Invité par Guillaume Pley, Patrick Sébastien est apparu dans un registre confidentiel et direct. Il a rappelé son parcours d’animateur, d’humoriste et de chanteur, et confirmé qu’il n’a jamais cherché à lisser son image. Fidèle à sa réputation de provocateur, il a abordé sans détour des sujets privés, en insistant sur la sincérité de ses propos et la cohérence entre sa vie publique et son intimité.

Au fil de l’entretien, il a multiplié les formulations destinées à clarifier ce qu’il entend par « libertinage » et à tempérer les représentations caricaturales. Ses déclarations interviennent dans un contexte où sa franchise suscite autant l’intérêt que la controverse auprès du public.

Le libertinage, parole et réalité selon Patrick Sébastien

Dans cette interview, Patrick Sébastien a reconnu avoir utilisé le mot « libertin » en partie pour provoquer. « J’ai dit libertin comme ça, par provoc aussi, parce que ça les fait ch*er que je dise ça », a-t-il expliqué en souriant. Il a toutefois précisé sa conception du libertinage, en prenant le soin de corriger ce qu’il considère être des idées reçues.

Aux yeux de l’animateur, le libertinage n’est pas synonyme de débordement social ou de scènes spectaculaires. « Libertin, ce n’est pas d’arriver dans un truc où on se monte les uns sur les autres, c’est une connerie ça. C’est un état d’esprit, c’est le respect d’abord », a-t-il affirmé, insistant sur la notion de respect comme pierre angulaire de ce mode de vie.

Il a par ailleurs décrit le milieu libertin qu’il fréquente comme un espace de mixité sociale où les barrières habituelles s’effacent. « Il n’y a pas de gros, de maigres, de riches ou de pauvres. Tu as des avocats, des chirurgiens, des chefs d’entreprise, des ouvriers, des caissières qui se parlent normalement », a-t-il déclaré, dressant le portrait d’une communauté où les statuts professionnels et économiques seraient relégués au second plan.

Patrick Sébastien a indiqué qu’il se sentait à l’aise dans cet environnement, en partie parce qu’il assume publiquement sa notoriété et ses choix. « Moi j’ai assumé, je l’ai dit partout, donc j’y vais tranquille. Je suis bien dans ce milieu-là. Je n’y vais pas pour niqu*r, j’y vais pour être bien avec des gens qui n’ont pas de complexes, qui te parlent normalement », a-t-il dit.

Enfin, il a relativisé l’importance du libertinage dans son existence quotidienne, affirmant qu’il n’en fait pas une obsession et qu’il mène une vie variée. « J’y vais très peu, je ne suis pas obsédé par ça. Je peux très bien aller dans un petit restaurant, aller faire un tour dans une église. C’est la liberté d’être ce qu’on veut, quand on veut, de ne pas juger les autres surtout », a-t-il conclu.