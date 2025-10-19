Parrainage de Sodjinou: la Cour constitutionnelle se penche lundi sur le recours du parti LD

La Cour constitutionnelle tient ce lundi 20 octobre 2025 une audience décisive sur le recours introduit par le parti Les Démocrates, dans le cadre de la controverse autour de la fiche de parrainage du député Michel Sodjinou. L’audience est annoncée pour 10 heures au siège de la haute juridiction.

À l’origine de cette procédure, une ordonnance rendue le 13 octobre par le président du tribunal de première instance de Cotonou, qui avait ordonné au parti Les Démocrates de restituer au député la fiche de parrainage qu’il avait transmise au président du parti depuis le 2 septembre.

Le juge avait également instruit la Commission électorale nationale autonome (CENA) d’annuler le document en cas de non-exécution, puis d’en délivrer un nouveau à l’élu concerné.

Le lendemain, la CENA s’était exécutée en annulant la 28ᵉ fiche de parrainage initialement attribuée au parti. Une décision aux lourdes conséquences politiques, puisqu’elle a entraîné le retrait d’une pièce essentielle au dossier du duo présidentiel Renaud Agodjo–Jude Lodjou, candidat sous la bannière des Démocrates.

Le député Michel Sodjinou avait saisi la justice après avoir, selon ses conseils, rencontré des obstacles dans la récupération de sa fiche auprès des responsables de son parti. Mais Les Démocrates contestent vigoureusement la compétence du tribunal de Cotonou, estimant que toute question liée au processus électoral relève exclusivement de la Cour constitutionnelle.

Le recours introduit par le parti vise donc à faire annuler l’ordonnance du 13 octobre et à obtenir la réhabilitation de la fiche de parrainage invalidée par la CENA. La décision que rendra la Cour constitutionnelle dans les prochaines heures sera déterminante: elle devra trancher entre le droit des élus à disposer librement de leur parrainage et le contrôle institutionnel du processus électoral.

Un verdict très attendu, alors que la présidentielle d’avril 2026 entre dans une phase où chaque décision juridique pèse désormais lourd dans la balance politique.