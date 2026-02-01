Parma – Juventus (Serie A J23) : compositions officielles

La Juventus Turin se déplace ce soir sur les installations du Parma pour le 23e acte du championnat italien, match programmé à 19h45 GMT. Les compositions officielles des deux équipes ont été communiquées avant la rencontre, offrant déjà un aperçu des choix opérés par les deux entraîneurs pour cette affiche de la 23e journée de Serie A.

Parme arrive à ce rendez-vous en difficulté sur le plan des résultats. Le club est en phase de ralentissement depuis plusieurs semaines, n’ayant enregistré qu’une seule victoire lors des six dernières rencontres disputées. La Juventus, à l’inverse, présente une dynamique opposée : cinq succès et un match nul au cours de ses six derniers matches, dont une victoire significative le week-end dernier contre Naples (3-0) à domicile.

Les compositions publiées avant le coup d’envoi confirment les titulaires choisis pour cette opposition. Voici les alignements retenus par Parma et par la Juventus Turin pour ce match de la 23e journée.

Compositions officielles

Parma : Corvi – Delprato – Troilo – Circati – Valeri – Barnabé – Nicolussi Caviglia – Keita – Oristanio – Ondrejka – Pellegrino.

Juventus Turin : Di Gregorio – Kalulu – Bremer – Kelly – Cambiaso – Locatelli (cap.) – Thuram – Conceiçao – McKennie – Yildiz – David.