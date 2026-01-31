Où suivre Petro Luanda en Ligue des champions CAF

Le Stade Malien se déplace ce samedi 31 janvier 2026 à Luanda pour affronter le Petro de Luanda lors de la 4e journée de la phase de groupes (groupe D) de la Ligue des champions de la CAF, avec un coup d’envoi programmé à 16h00 GMT à l’Estádio 11 de Novembro.

Actuellement leader du groupe avec 7 points, le club malien aborde cette rencontre avec une avance au classement qui s’appuie sur les résultats obtenus lors des premières journées de la phase de groupes.

Le Stade Malien conserve également un avantage moral après s’être imposé 1-0 lors du match aller disputé à Bamako, résultat qui constitue la seule information chiffrée relative aux confrontations entre les deux équipes fournie dans le compte rendu initial.

Diffusion, horaire et lieu

La rencontre se jouera à l’Estádio 11 de Novembro, à Luanda, en Angola. Le match du samedi 31 janvier intervient dans le calendrier de la Ligue des champions de la CAF pour la 4e journée du groupe D et oppose le Petro de Luanda au Stade Malien.

La rencontre sera retransmise en direct sur plusieurs chaînes de télévision : SABC Sport, SABC Plus et SuperSport MáXimo 360. Le coup d’envoi est fixé à 16h00 GMT, horaire communiqué pour la diffusion de la rencontre.

Le déplacement du Stade Malien en Angola intervient après leur succès 1-0 lors du match aller à Bamako. Cette victoire demeure l’élément de référence fourni concernant les confrontations récentes entre les deux formations.

Les informations disponibles indiquent que la rencontre du 31 janvier constitue un rendez-vous de la 4e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF et qu’elle met aux prises le leader actuel du groupe D, le Stade Malien, et le Petro de Luanda, club hôte pour cette journée.

Les chaînes annoncées pour la retransmission permettront aux téléspectateurs de suivre en direct le déroulement du match depuis l’Estádio 11 de Novembro à partir de l’horaire indiqué en temps universel (GMT).

Les éléments factuels communiqués sont la date (31 janvier 2026), le lieu (Estádio 11 de Novembro, Luanda, Angola), l’horaire du coup d’envoi (16h00 GMT), la phase de la compétition (4e journée de la phase de groupes, groupe D), le nom des deux équipes opposées (Petro de Luanda et Stade Malien), la position du Stade Malien au classement du groupe au moment de la publication (leader avec 7 points) et le résultat du match aller (victoire 1-0 du Stade Malien à Bamako), ainsi que les chaînes de diffusion (SABC Sport, SABC Plus, SuperSport MáXimo 360).