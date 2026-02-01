Où regarder Aston Villa – Brentford (J24) en TV et streaming

Premier League, 24e journée : Aston Villa reçoit Brentford ce dimanche à 14h GMT à Villa Park. Les Villans, qui visent une victoire à domicile pour rester au contact des premières places, affrontent une formation de Brentford réputée pour sa capacité à rendre les rencontres difficiles. Le match sera disponible pour les téléspectateurs francophones et internationaux via plusieurs diffuseurs disposant des droits de la compétition.

La confrontation entre Aston Villa et Brentford intervient à un moment clé du championnat anglais. Programmé à Villa Park, ce rendez-vous oppose deux équipes aux ambitions distinctes sur la saison en cours, et il est retransmis dans de nombreux territoires, permettant un suivi large pour les supporters.

Pour les abonnés et spectateurs souhaitant suivre la rencontre en direct, des options de diffusion linéaire et en streaming sont prévues selon les marchés. Les droits de retransmission varient selon les pays et les opérateurs, offrant des possibilités de visionnage sur plusieurs plateformes reconnues.

Chaînes et options de diffusion par pays et région

Royaume-Uni : la rencontre sera proposée sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Premier League. Les abonnés disposant d’un accès au service pourront également recourir aux plateformes de streaming associées, Sky Go ou NOW TV, pour suivre le match en direct.

France et Afrique francophone : les deux pays francophones pourront regarder Aston Villa – Brentford sur Canal+ live, selon les modalités d’accès habituelles pour les abonnés à la chaîne.

Afrique sub-saharienne : la diffusion sera assurée par SuperSport. Les chaînes du bouquet DStv proposeront la retransmission pour les abonnés disposant du pack incluant les droits de la Premier League.

États-Unis : les téléspectateurs américains auront accès à la rencontre via USA Network, selon la programmation du diffuseur pour la journée de Premier League.

Canada : la diffusion du match sera prise en charge par DAZN pour les abonnés canadiens, conformément aux droits de diffusion détenus sur le territoire.

Allemagne : le match sera retransmis sur Sky Sport, opérateur détenteur des droits visant le public allemand.

Espagne : les spectateurs en Espagne pourront suivre Aston Villa – Brentford sur Movistar+ ou via DAZN, en fonction des offres et des accords locaux de diffusion.

Pays-Bas : la rencontre sera disponible sur Viaplay pour les abonnés néerlandais qui suivent la Premier League par ce biais.

Australie : les supporters australiens auront la possibilité de regarder le match via Stan Sport, conformément aux accords locaux de diffusion en vigueur.