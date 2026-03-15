Oscars 2026 : 300 000 € de cadeaux pour les perdants, cannabis inclus

Les nommés non récompensés lors des Oscars 2026 recevront un sac cadeau d’une valeur exceptionnelle, évalué à plus de 300 000 €, comprenant une trentaine de présents allant de séjours de luxe et soins esthétiques à des produits à base de cannabis — une édition qui repousse les codes traditionnels de ce rituel hollywoodien.

La distribution de ces « gift bags », devenue une habitude lors de la cérémonie, prend cette année une tournure particulièrement ostentatoire : plusieurs prestations médicales et esthétiques de très haut standing figurent parmi les offres, aux côtés d’expériences de voyage exclusives et d’articles de bien-être infusés au cannabis.

Selon les informations diffusées, le contenu dépasse largement les éditions précédentes tant par le montant total que par la diversité des prestations proposées, mêlant produits de luxe, interventions esthétiques et gadgets haut de gamme destinés aux célébrités présentes sur le tapis rouge.

Le jackpot des nommés : cosmétiques, séjours et cannabis de prestige

L’agence chargée de la confection et de la distribution de ces sacs n’a pas lésiné sur les cadeaux : parmi la trentaine d’articles, figurent des séjours dans des résidences privées et des soins esthétiques de prix élevé, ainsi que des produits et soins infusés au cannabis.

La composition précise publiée comprend notamment des offres de voyages et d’interventions cosmétiques dont les montants unitaires ont été communiqués :

Séjour dans une villa à Ibiza : 106 000 €.

Lifting du visage personnalisé à New York : 23 300 €.

Villa de luxe pour observer les aurores boréales dans l’Arctique : 18 600 €.

Liposuccion : 9 300 €.

Consultation et blanchiment dentaire : 9 300 €.

Contrat de mariage rédigé par un avocat spécialisé dans les divorces de célébrités : 600 €.

Pommeau de douche de luxe : 190 €.

Kit de joints de cannabis pré-roulés : 190 €.

Sur le volet cannabis, les offres incluent des huiles relaxantes, des produits comestibles haut de gamme et des soins infusés, confirmant la présence assumée de ces marques dans un contexte de grande visibilité médiatique.

Les acteurs et actrices nommés mais non primés se verront donc remettre ces cadeaux entre les mains, assortis de prestations très onéreuses et d’articles positionnés comme des produits de luxe, dans la continuité de la stratégie des marques souhaitant exploiter l’audience planétaire des Oscars pour se promouvoir.