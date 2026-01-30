Oscar Bobb transféré de Manchester City à Fulham

Fulham a officialisé ce vendredi la signature d’Oscar Bobb, ailier norvégien de 22 ans en provenance de Manchester City, pour une durée de cinq ans et demi ; il portera le numéro 14 et arrive pour un montant non divulgué.

Le club londonien a confirmé l’opération et rappelle que Bobb quitte un effectif champion de Premier League avec Manchester City. Interrogé par FFCtv, le joueur a déclaré : « C’est génial d’être ici. J’ai passé une excellente journée à rencontrer tout le monde et je suis très enthousiaste. »

Bobb est présenté par Fulham comme un ailier technique, à l’aise balle au pied et doté d’une bonne vision du jeu. Il évolue principalement sur le flanc droit mais aime repiquer dans l’axe sur son côté gauche ; il peut également jouer sur l’aile opposée ou en soutien d’un attaquant, apportant polyvalence et créativité à l’attaque.

Parcours et premiers faits marquants

International norvégien, Oscar Bobb a été formé au Vålerenga avant d’intégrer la City Football Academy après ses 16 ans. Il a effectué ses débuts professionnels contre Fulham, lors d’un match de Premier League disputé à l’Etihad Stadium.

Au sein de Manchester City, Bobb s’est distingué par un but notable face à Newcastle United : il a dribblé le gardien pour offrir la victoire aux Citizens dans le temps additionnel. Ce but a été élu But du Mois de Premier League, et le club a souligné qu’« une telle réalisation restera gravée dans la mémoire des supporters de City pendant de nombreuses années ».

Sur le plan international, Bobb compte 16 sélections et deux buts avec la Norvège. Le joueur fait partie du groupe norvégien retenu pour la Coupe du monde prévue cet été.

À Fulham, il retrouvera son compatriote Sander Berge, déjà coéquipier en sélection. Bobb a indiqué avoir échangé avec Berge et avec le manager du club : « J’ai parlé à Sander, mon ami, et j’ai parlé au manager, qui m’a expliqué le fonctionnement du système, l’ambiance au sein de l’équipe et l’état d’esprit du club », a-t-il déclaré.

Tony Khan, propriétaire de Fulham, a commenté l’arrivée du joueur en ces termes : « Je suis ravi d’accueillir Oscar Bobb à Fulham ! C’est un jeune joueur prometteur qui a hâte de jouer pour le club, alors que nous souhaitons poursuivre sur la lancée positive de l’équipe durant la seconde moitié de la saison et bâtir un avenir prometteur ! »