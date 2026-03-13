Olivier Minne en couple avec un homme : rare confidence sur sa vie amoureuse

Olivier Minne livre des confidences sur sa vie amoureuse : animateur emblématique du petit écran, il se dit aujourd’hui « amoureux tranquille », protège sa vie privée et revendique des relations fondées sur la sincérité et l’équilibre. Ces révélations, faites au fil d’interviews accordées à RMC, Télé 7 Jours et Nous Deux, éclairent son parcours personnel sans en dévoiler l’intimité.

Présent dans le paysage audiovisuel français depuis plusieurs décennies, Olivier Minne a animé des programmes phares, dont Fort Boyard pendant près de vingt ans, avant de quitter l’émission. Il a également co-animé Tout le monde a son mot à dire aux côtés de Sidonie Bonnec et repris la présentation du Maillon Faible. Sa notoriété facilite la médiatisation de ses prises de parole sur sa vie privée, qu’il protège avec fermeté.

Sur le plan intime, ses déclarations publiques se sont succédé à partir de 2014. Interrogé sur son orientation sexuelle sur RMC, il avait alors évoqué, sur un ton de pirouette, le terme « hétéromo » avant d’affirmer en 2017 dans Télé 7 Jours : « Je me définirais comme gay ». Il a expliqué avoir utilisé la première formule pour ne pas renier des relations passées avec des femmes et a souligné l’absence de nécessité, lors de sa jeunesse, de formuler un « coming out » formel.

Des confidences mesurées et une volonté de préserver l’intime

Dans son entretien de 2017, Olivier Minne a raconté que l’atmosphère sociale et les débats publics, notamment celui autour du mariage pour tous — loi adoptée en 2013 —, avaient modifié son rapport à la déclaration publique de son orientation. « Je n’ai jamais ressenti le besoin de faire mon coming out étant plus jeune car la parole homophobe était sans doute moins libérée. Et je ne voyais pas en quoi cela pouvait changer quoi que ce soit », a-t-il expliqué, avant d’ajouter que le débat sur le mariage pour tous avait changé les choses pour lui.

Plus récemment, dans une interview accordée à Nous Deux, l’animateur est revenu sur sa vie sentimentale sans en révéler l’identité de son compagnon. Il se décrit comme « un amoureux tranquille » et met l’accent sur la recherche de relations sereines, équilibrées et sincères. Il évoque aussi des formes d’« amitiés amoureuses », où l’affection et la complicité tiennent un rôle central.

Olivier Minne rappelle qu’il tient à la confidentialité de sa vie privée, ce qui se traduit par un partage restreint de détails sur ses relations. Installé en partie aux États-Unis, il indique protéger sa vie sentimentale tout en affirmant que l’amour, sous diverses formes, constitue pour lui une valeur essentielle.

Ses prises de parole publiques se sont faites à travers des médias identifiés : RMC, Télé 7 Jours et Nous Deux, où il a confié certains éléments de son parcours intime tout en refusant d’en dévoiler davantage sur les personnes qui l’accompagnent au quotidien.