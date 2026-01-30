Officiel : un joueur guinéen signe au FC Nantes

Le club italien de Lecce a annoncé jeudi le départ de son milieu de terrain guinéen Mohamed Kaba vers le FC Nantes. Le transfert a été effectué sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat à exercer en fin de saison, et inclut un pourcentage sur une éventuelle revente future.

Dans un communiqué publié par le club transalpin, Lecce a confirmé que l’opération menant Kaba au club français est désormais officielle. Le document précise la nature contractuelle du déplacement : prêt temporaire jusqu’à la fin de la saison avec possibilité pour Nantes d’acquérir définitivement le joueur, ainsi qu’une clause prévoyant un pourcentage sur le montant d’une revente ultérieure.

Mohamed Kaba, milieu guinéen âgé de 24 ans, avait été recruté par Lecce à l’été 2023 en provenance du club français de Valenciennes, pour un montant de 3 millions d’euros. Depuis son arrivée en Italie, il a pris part à 17 rencontres de Serie A au cours de la saison en cours et a inscrit un but avec le maillot de Lecce.

Parcours récent et modalités connues du transfert

Les éléments communiqués par Lecce rappellent que Kaba évolue au poste de milieu de terrain et qu’il est désormais lié pour une période de prêt au FC Nantes, club de Ligue 1. Le prêt intègre une option d’achat qui pourra être levée à la fin de la saison, selon les termes convenus entre les deux clubs.

Le communiqué de Lecce indique aussi la présence d’une clause sur une future revente, sans en préciser le pourcentage exact dans le texte rendu public. Cette disposition signifie que, si Nantes exerce l’option d’achat puis revend le joueur ultérieurement, une part du produit de cette vente reviendra au club italien conformément aux conditions établies lors de l’accord.

Recruté un an auparavant pour 3 millions d’euros auprès de Valenciennes, Kaba a accumulé 17 apparitions en Serie A avant son départ vers la France. Le bilan statistique mentionné par Lecce fait état d’un but inscrit au cours de ces rencontres de championnat.

Le transfert vers le FC Nantes marque une nouvelle étape dans le parcours professionnel du joueur, qui quitte le club italien après une saison marquée par des participations régulières en championnat. Le communiqué de Lecce, diffusé jeudi, constitue la source officielle de l’annonce relative au prêt avec option d’achat et à la clause de pourcentage sur revente future.