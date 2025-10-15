« Nous n’abandonnerons jamais », Daniel Edah parlant de sa vision politique

L’ancien fonctionnaire international Daniel Edah n’entend pas abandonner sa vision politique qui prône le bien-être pour tous les béninois.

Malgré son échec dans la course pour le choix du duo candidats des démocrates, il rassure ses partisans de sa détermination à poursuivre son engagement politique.

« Nous n’abandonnerons jamais », a-t-il affirmé, soulignant que son engagement repose sur une vision claire qui est celle d’un Bénin économiquement prospère et socialement stable dans une Afrique bien intégrée et en plein essor ».

Il a précisé que, bien que sa candidature n’ait pas été retenue, il demeure fidèle à cette vision et continuera à œuvrer pour sa réalisation.

Daniel Edah a également exprimé sa gratitude envers le président Boni Yayi pour les enseignements tirés de leurs échanges, ainsi qu’envers les dirigeants du parti Les Démocrates et les membres du Cadre de concertation des forces politiques de l’opposition pour leur engagement au service de la nation.

Il a conclu en souhaitant bonne chance au duo désigné par le parti Les Démocrates, tout en réaffirmant que l’essentiel reste que le pays avance. « Il fera beau », a-t-il ajouté, exprimant ainsi son optimisme pour l’avenir du Bénin.