Nikki: Trois individus interpellés pour usage de faux billets

Société
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
Un véhicule de la police républicaine
Véhicule de la police républicaine . @Présidence du Bénin
Dans la nuit du dimanche 24 août 2025, une opération menée par le commissariat de Nikki a permis l’interpellation de trois individus impliqués dans une affaire de falsification et d’usage de faux billets.

Cette action marque l’aboutissement d’une enquête approfondie conduite par la Police républicaine. Selon les premières informations, deux ouvriers d’une scierie locale ont été séduits par la promesse d’un enrichissement rapide. Un individu leur aurait présenté un prétendu thaumaturge, spécialiste de la “multiplication d’argent”.

Contre la somme de 300 000 francs CFA, celui-ci leur aurait remis, à travers des pratiques prestidigitatrices, un lot de billets d’une valeur apparente de 1,5 million de francs CFA en coupures de 10 000.

Ignorant qu’il s’agissait de fausses coupures, les deux hommes ont commencé à dépenser sans retenue leur supposée fortune dans la ville de Nikki. Leur train de vie soudainement fastueux a rapidement attiré l’attention des forces de l’ordre informées de la circulation de faux billets dans la ville. Soupçonnant un lien entre les faux billets et ces jeunes, ils ont ouvert une surveillance discrète.

Grâce à une filature minutieuse, trois personnes ont été arrêtées. Une quatrième complice est actuellement en fuite et activement recherchée. Les mis en cause, placés en garde à vue, seront présentés aux autorités judiciaires pour répondre de leurs actes.

Les enquêtes se poursuivent afin d’identifier d’éventuelles ramifications de ce réseau d’escroquerie et de faux monnayage.

