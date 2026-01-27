Nigeria : des officiers jugés pour tentative de coup d’État contre le président Tinubu

Au Nigeria, l’armée a annoncé lundi qu’elle allait traduire en justice plusieurs officiers accusés d’avoir planifié un coup d’État contre le président Bola Tinubu l’année dernière, confirmant ainsi l’existence d’un complot que le gouvernement avait initialement nié.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

« Les enquêtes ont permis d’identifier plusieurs officiers soupçonnés de comploter contre le gouvernement », a déclaré le major-général Samaila Uba, porte-parole de l’état-major, précisant que les mis en cause seront jugés devant un tribunal militaire. Aucune date n’a encore été fixée.

Après ces événements, le président Tinubu avait procédé à un remaniement de l’état-major, relevant temporairement le général Christopher Musa de ses fonctions de chef d’état-major. Musa a depuis repris son poste et a été nommé ministre de la Défense en décembre.

Pour rappel, 16 officiers avaient été arrêtés pour « indiscipline » en octobre 2025. À l’époque, malgré les démentis officiels, des sources gouvernementales et militaires avaient révélé à l’AFP que ces arrestations étaient liées à la préparation d’un coup d’État.

Le Nigeria, qui a connu plusieurs coups d’État militaires depuis son indépendance et est redevenu démocratique en 1999, reste confronté à de nombreux défis : insécurité, corruption et pauvreté. L’armée est mobilisée contre Boko Haram et les groupes affiliés à l’État islamique dans le nord-est, contre des gangs armés dans le nord-ouest et contre divers groupes séparatistes.