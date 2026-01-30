Nigeria attend une décision pour les éliminatoires CDM 2026 en février

Le Nigeria attend une décision de la FIFA prévue en février au sujet d’une plainte déposée par la Fédération nigériane de football (NFF) contre la République démocratique du Congo (RDC), au cœur des éliminatoires africaines pour la Coupe du Monde 2026. La NFF soutient que certains joueurs alignés par la RDC lors du match de barrages ne remplissaient pas les conditions réglementaires, et a saisi l’instance internationale pour qu’une vérification approfondie soit menée, une procédure qui pourrait modifier le classement des équipes impliquées.

Selon la NFF, les éléments du dossier indiquent une violation des règlements en vigueur lors de la rencontre de barrages entre les Super Eagles et les Léopards. Face à ces irrégularités alléguées, l’instance nigériane a formellement porté réserve et transmis l’affaire à la FIFA afin que la conformité des joueurs en question soit examinée et que les conséquences réglementaires éventuelles soient déterminées par l’organe compétent.

Le secrétaire général de la NFF, Mohammed Sanusi, a commenté publiquement la démarche de la fédération en affirmant la robustesse du dossier transmis à la FIFA. « Nous avons un dossier solide. Nous ne nous engageons pas dans une démarche que nous savons vaine », a déclaré Sanusi, ajoutant ensuite : « Pour notre part, nous avons un dossier solide et nous attendons la réponse de la FIFA concernant les plaintes que nous avons déposées. »

Enjeux et déroulement attendu de la procédure

La décision de la FIFA pourrait avoir des incidences directes sur la suite des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026, tant pour le Nigeria que pour la RDC. Si la FIFA concluait à une non-conformité des joueurs alignés par la RDC, la NFF considère que cela pourrait entraîner l’attribution d’une victoire sur tapis vert aux Super Eagles et l’éjection des Léopards du dernier barrage, conformément aux recours réglementaires évoqués par l’instance nigériane.

La transmission du dossier à la FIFA implique que l’instance internationale va instruire la plainte selon ses propres calendriers et procédures internes. La NFF a exprimé sa confiance dans la solidité des pièces présentées, justificatif principal de sa démarche, tandis que la réaction officielle de la FIFA demeure attendue dans le délai annoncé par les responsables nigérians, à savoir courant février.

Du côté sportif, les Super Eagles poursuivent leurs activités en attendant le verdict international. L’équipe reste mobilisée, selon les indications fournies par la fédération, tout en se tenant prête aux conséquences administratives et sportives qui résulteraient de la décision de la FIFA concernant les plaintes formalisées par la NFF.