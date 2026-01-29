Niger : Centre agro-industriel de 60 milliards FCFA annoncé à Maradi

Le Président de la République, S.E. le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, a présidé lundi 17 novembre 2025 un meeting à Maradi au cours duquel il a annoncé plusieurs mesures économiques et sociales majeures pour la région : la création d’un centre agro‑industriel de 60 milliards de FCFA, l’extension du périmètre irrigué de Jirataoua (1 273 hectares) dont la production de moringa a été évaluée à 23 000 tonnes cette année pour près de 2 milliards de FCFA, la construction de 15 Centres de Santé Intégrés et l’équipement de l’hôpital de référence de Maradi, ainsi que des engagements sur la sécurité et le renforcement des Forces de Défense et de Sécurité.

L’arène de lutte traditionnelle, aménagée pour l’occasion en vaste amphithéâtre, a rassemblé une affluence importante composée de toutes les générations. Sous un soleil intense, des milliers de personnes s’étaient massées avant l’heure pour assister à l’allocution du chef de l’État, au terme d’une visite officielle qui comprenait notamment l’inspection du périmètre irrigué de Jirataoua.

Dans son discours d’ouverture, le Président Tiani a salué la mobilisation des habitants de la cité du Gobir et du Katsina en évoquant les liens historiques entre ces collectivités. Il a insisté sur les « progrès nets » enregistrés en matière de sécurité grâce à la coopération entre Forces de Défense et de Sécurité, autorités coutumières, responsables religieux et population, tout en mettant en garde contre des tentatives de déstabilisation ciblant des infrastructures comme le pipeline. « L’État ne faillira pas à son devoir de défense du territoire national », a‑t‑il déclaré, annonçant la poursuite des recrutements, des formations et de l’équipement des FDS.

Investissements agricoles, logistique et santé

Le déplacement présidentiel a été mis à profit pour présenter des chiffres et projets concrets. Les responsables du périmètre de Jirataoua ont fourni des estimations de production de moringa — 23 000 tonnes cette année — et une valorisation monétaire proche de 2 milliards de FCFA. Le chef de l’État a pris cet exemple pour soutenir la capacité de la région à tendre vers l’autosuffisance alimentaire et a annoncé l’extension du périmètre irrigué.

Parmi les annonces économiques, la plus importante en termes d’investissement est la construction d’un centre agro‑industriel évalué à 60 milliards de FCFA, présenté comme un outil de transformation locale des produits, d’amélioration de la compétitivité et de création d’emplois pour les jeunes. Le Président a également rappelé les projets d’infrastructures logistiques : la création d’un port sec et l’achèvement prévu du chemin de fer Kano–Maradi, destinés à renforcer les échanges commerciaux entre le Niger et le Nigéria.

S’adressant aux opérateurs économiques, il les a appelés à investir dans l’industrie locale : « Transformons nos produits ici, chez nous, pour créer de la valeur et de l’emploi. » Sur le volet social, il a annoncé la construction de 15 Centres de Santé Intégrés dans la région ainsi que la dotation en équipements médicaux de dernière génération de l’hôpital de référence de Maradi afin d’accroître l’offre de soins.

À la sortie du meeting, les ovations et chants se sont poursuivis dans les travées ; de nombreux participants ont qualifié la journée de « meeting historique ».