Naples – Fiorentina (Serie A J23) : chaînes de diffusion en direct

Naples reçoit ce samedi à 17H00 GMT la Fiorentina à l’Estadio Diego Armando Maradona, à l’occasion de la 23e journée du championnat de Serie A italienne. Ce rendez-vous oppose une formation napolitaine engagée dans la course aux premières places du classement et une équipe de Florence engagée dans une bataille pour le maintien en première division. Le match sera diffusé en direct sur plusieurs chaînes annoncées par les diffuseurs.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Sur le plan sportif, la rencontre revêt une importance différente pour chacune des deux équipes. Napoli, actuellement 4e du championnat, vise à conserver sa place parmi les premiers et à réduire l’écart qui le sépare du leader, l’Inter Milan, chiffré à neuf points selon les éléments disponibles. Une victoire à domicile permettrait aux Napolitains de préserver leurs ambitions de classement en cette phase de la saison.

De son côté, la Fiorentina occupe la 18e position du classement et se trouve engagée dans une lutte pour le maintien en Serie A. Le club florentin doit impérativement prendre des points pour espérer améliorer sa situation au classement et rester en première division, selon les informations rapportées. Le déplacement à Naples constitue une étape cruciale pour ses objectifs sportifs immédiats.

Diffusion et chaînes

La rencontre Naples – Fiorentina, comptant pour la 23e journée de Serie A, sera proposée en direct sur plusieurs chaînes télévisées. Les diffuseurs annoncés pour la retransmission comprennent DAZN TV, Super Sport, Sport TV et Sky Sports, qui figurent parmi les opérateurs cités pour la diffusion du match.

D’autres chaînes mentionnées pour la diffusion en direct sont New World TV, Canal live et Canal+. Des canaux internationaux figurent également dans la liste des diffuseurs potentiels, avec Sport 4 Israel HD, Sport TV2 Portugal HD et TSN Malta 3 HD cités par les sources disponibles.

La programmation inclut par ailleurs des services nordiques et européens : TV2 Play Danmark, TV2 Sport X Dansk HD, TV4 Fotboll HD et TV4 Play Sverige sont indiqués comme proposant la retransmission en direct. Le match est donc accessible via un ensemble de chaînes réparties sur plusieurs marchés, selon les informations diffusées concernant la couverture télévisée.

Le match Naples – Fiorentina est à suivre en direct sur les chaînes TV suivantes : DAZN TV, Super Sport, Sport TV, Sky Sports, New World TV, Canal live, Canal+, Sport 4 Israel HD, Sport TV2 Portugal HD, TSN Malta 3 HD, TV2 Play Danmark, TV2 Sport X Dansk HD, TV4 Fotboll HD et TV4 Play Sverige.