Mondial U20 2025: les affiches des huitièmes de finale

La phase de groupes du Mondial U20 2025 a livré son verdict. Le Nigeria, la France et le Maroc font partie des nations qualifiées pour les huitièmes de finale, dont les affiches promettent de grands duels entre l’Europe, l’Afrique et l’Amérique du Sud.

La phase de groupes de la Coupe du Monde U20 de la FIFA a rendu son verdict dans la nuit de dimanche à lundi, révélant les affiches des huitièmes de finale. Le Nigeria, tenu en échec 1-1 par la Colombie lors de son dernier match, a décroché son billet pour la phase à élimination directe avec un total de quatre points en trois rencontres.

Les Flying Eagles d’Aliyu Zubairu affronteront l’Argentine pour une place en quarts de finale, tandis que la Norvège, également qualifiée après un nul face à l’Arabie saoudite, croisera le fer avec le Paraguay. Les rencontres sont programmées entre mardi et vendredi.

Programme complet des huitièmes de finale :