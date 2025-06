Mondial 2026 (Q): la liste du Nigeria contre le Rwanda et le Zimbabwe

-Publicité-

Le sélectionneur du Nigeria, Eric Chelle, a dévoilé ce mardi sa liste définitive de 23 joueurs retenus pour les 5è et 6è journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 dans la zone Afrique reprennent dans quelques semaines. Egalement en lice pour la phase finale, le Nigeria affrontera le Rwanda et le Zimbabwe.

Deux rencontres comptant pour les cinquième et sixième journées des phases qualificatives. En difficulté dans le groupe C, les Super Eagles doivent prendre les six points de la partie pour se relancer.

Pour cette double confrontation, le sélectionneur Eric Chelle a dévoilé la liste des joueurs retenus. Après un groupe élargi de 39 hommes, le technicien malien a finalement retenu 23.

Il s’agit de trois gardiens de but, six défenseurs, six milieux de terrain et sept attaquants, avec un mélange de noms expérimentés et de nouveaux visages.

Les Super Eagles se déplaceront au Rwanda le 21 mars pour y défier les Amavubi. Avant de recevoir le Zimbabwe quatre jours plus tard au stade Godswill Akpabio.

Liste complète de l’équipe :

Gardiens de but : Amas Obasogie, Kayode Bankole, Stanley Nwabali

Défenseurs : Bright Osayi-Samuel, Bruno Onyemaechi, Calvin Bassey, Ola Aina, Igoh Ogbu, William Troost-Ekong.

Milieux de terrain : Alex Iwobi, Alhassan Yusuf, Joe Aribo, Papa Daniel Mustapha, Raphael Onyedika, Wilfred Ndidi.

Attaquants : Ademola Lookman, Moses Simon, Nathan Tella, Sadiq Umar, Samuel Chukwueze, Tolu Arokodare, Victor Boniface, Victor Osimhen.