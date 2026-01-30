Mohamed Salah vise un record contre Newcastle en Premier League

Ce samedi 31 janvier 2026 à 20h GMT, Liverpool accueille Newcastle United à Anfield pour le compte de la 24e journée de Premier League ; la rencontre pourrait permettre à Mohamed Salah d’entrer un peu plus dans l’histoire du championnat en devenant le premier joueur à cumuler au moins dix buts et dix passes décisives contre un même adversaire en Premier League.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Le joueur égyptien, titulaire du numéro 11 à Liverpool, présente des statistiques remarquables face aux Magpies. En 18 confrontations en championnat contre Newcastle, Mohamed Salah a déjà inscrit dix buts et délivré neuf passes décisives. Ces chiffres placent la rencontre de samedi sous le signe d’un possible record individuel au sein de l’élite anglaise.

Outre son rendement global, Salah affiche une régularité particulière dans ses contributions collectives : il a signé une passe décisive lors de chacun de ses sept derniers matchs de Premier League contre Newcastle, une série qui constitue, selon les données disponibles, la plus longue jamais enregistrée par un joueur face à une équipe spécifique en Premier League.

Statistiques et portée du possible record

Les 18 rencontres de Premier League opposant Mohamed Salah à Newcastle constituent la base des chiffres avancés pour cette affiche de la 24e journée. Le total actuel de dix buts et neuf passes décisives résulte exclusivement de ces affrontements en championnat. Une nouvelle passe décisive porterait à dix le nombre d’offrandes de l’ailier égyptien face aux Magpies et ferait de lui le premier joueur de l’histoire de la Premier League à atteindre simultanément au moins dix buts et dix passes décisives contre un seul et même adversaire.

La série de passes décisives de Salah — une délivrée lors de chacun des sept derniers matches de Premier League contre Newcastle — est documentée comme la plus longue de ce type pour un joueur face à une équipe spécifique dans l’élite anglaise. Cette continuité dans la création de buts est prise en compte dans les éléments statistiques mis en avant avant la rencontre programmée à Anfield.

Les chiffres mentionnés concernent exclusivement les confrontations en Premier League entre Mohamed Salah et Newcastle United et reposent sur le décompte des buts et des passes décisives établis lors de ces matches de championnat. La rencontre de samedi soir à Anfield figure ainsi comme l’occasion d’un jalon statistique susceptible de modifier le registre historique individuel du joueur.