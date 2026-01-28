Mohamed Salah marque pour Liverpool contre Qarabag en Ligue des champions

Mohamed Salah a marqué le troisième but de Liverpool contre Qarabag (3-0) lors de la 8e journée de la Ligue des champions, mettant fin à une période sans réalisations personnelles et atteignant un nouveau cap statistique avec le club.

Titulaire au coup d’envoi, le capitaine de l’équipe nationale égyptienne a trouvé le chemin des filets à la 50e minute de la rencontre, offrant aux Reds l’un des buts de la soirée et contribuant au succès collectif de son équipe dans cette phase de poules.

L’action décisive est survenue sur coup franc : Dominik Szoboszlai a décalé le ballon vers Salah, qui a armé une frappe en direction du but adverse et a battu le gardien. La réalisation intervient immédiatement après la reprise et a permis à Liverpool d’affirmer son avance au score.

Fait statistique et situation personnelle

Ce but met un terme à une période sans but de près de trois mois pour Mohamed Salah avec Liverpool : il n’avait plus marqué pour le club depuis le 1er novembre. La conversion sur coup franc rompt ce jeûne de réalisations et constitue la première signature de Salah en compétition européenne pour cette période mentionnée.

Sur le plan des apparitions en Ligue des champions, la rencontre prend une dimension particulière pour l’attaquant égyptien. Avec cette sortie, Mohamed Salah atteint le total de 80 matches disputés dans la compétition sous le maillot de Liverpool.

Ce total de 80 apparitions place Salah à égalité avec Jamie Carragher en tant que joueur le plus utilisé par Liverpool en Ligue des champions, selon le décompte des rencontres disputées pour le club dans cette compétition.

La participation dans cette rencontre s’ajoute au parcours européen de l’attaquant avec Liverpool, marquant une étape chiffrée dans sa carrière au sein du club en C1 et venant s’inscrire dans les statistiques individuelles compilées pour les joueurs ayant porté le maillot des Reds.

Le but inscrit à la 50e minute figure comme le troisième but du match pour Liverpool, contribuant au score final de 3-0 contre Qarabag lors de cette 8e journée de la Ligue des champions.