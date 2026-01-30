Mohamed Ali Nafkha nommé entraîneur de l’Étoile Sportive du Sahel

Mohamed Ali Nafkha a été nommé entraîneur principal de l’Étoile Sportive du Sahel avec effet immédiat, a annoncé la direction du club. Le technicien tunisien retrouve ce poste pour la seconde fois après son départ en septembre 2025. L’arrivée de Nafkha intervient alors que l’équipe occupe la huitième place du championnat d’élite tunisien, avec 23 points glanés en 18 journées, et succède à Afouène Gharbi, parti à la suite des résultats jugés insuffisants.

La direction du club a officialisé ce retour après une période de turbulences sur le banc : en l’espace de quelques jours, l’Étoile Sportive du Sahel se retrouve avec son troisième entraîneur. La nomination de Nafkha s’accompagne d’un remaniement de l’encadrement technique, annoncé simultanément par les dirigeants, qui confient au nouvel entraîneur principal la responsabilité de redresser les performances de l’équipe engagée dans le championnat national.

Le club, qui vise les places donnant accès aux compétitions africaines en fin de saison, affiche un bilan jugé décevant pour ses ambitions, malgré des renforts apportés récemment à l’effectif. Les résultats en championnat n’ont pas suivi, selon les éléments communiqués par la direction, ce qui a motivé les changements sur le banc et dans le staff technique.

Nouveau staff technique nommé

Mohamed Ali Nafkha prendra ses fonctions entouré d’un staff renouvelé, composé des éléments suivants :

Iskandar Gardbo — entraîneur adjoint. Présenté comme membre du staff d’encadrement rapproché, il figurera parmi les adjoints chargés de l’accompagnement quotidien de l’équipe première.

Waël Belaïd — entraîneur adjoint. Il rejoint également le groupe d’adjoints destiné à assister le coach principal dans le travail tactique et la préparation des rencontres.

Youssef El Mouaïhbi — entraîneur adjoint chargé de la coordination entre l’équipe première et le centre de formation des jeunes. Sa mission est définie comme un lien formel entre l’effectif professionnel et les formations de jeunes du club.

Haitham Ben Othman — préparateur physique. Il aura la responsabilité de la condition physique des joueurs au quotidien et de la préparation athlétique en vue des matches et des sessions d’entraînement.

Khalil Ezzouaghi — préparateur physique. Il vient compléter le volet conditionnement physique du staff technique, en collaboration avec Haitham Ben Othman.

Mohamed Ali Bakouch — responsable des statistiques et de l’analyse. Chargé d’apporter des éléments chiffrés et des analyses vidéo destinées à éclairer le travail tactique et les choix du staff.

Hamdi Bayoudh — entraîneur des gardiens de but. Il sera en charge de la préparation spécifique des portiers de l’équipe première.