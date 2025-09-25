MMA: McGregor prêt à revenir pour un combat historique… à la Maison Blanche

L’Irlandais Conor McGregor a révélé avoir accepté une offre de 100 millions de dollars pour participer à un événement UFC exceptionnel prévu sur la pelouse sud de la Maison Blanche en 2026, à l’occasion du 250e anniversaire de la Déclaration d’indépendance des États-Unis.

Conor McGregor pourrait signer l’un des retours les plus spectaculaires de l’histoire de l’UFC. L’ancien champion irlandais a annoncé avoir reçu une offre pharaonique pour participer à un combat inédit, organisé non pas dans une arène classique, mais à la Maison Blanche.

L’événement, présenté comme un « spectacle pour les âges », devrait se tenir en 2026 sur la pelouse sud du 1600 Pennsylvania Avenue, sous l’impulsion du président américain Donald Trump et du patron de l’UFC, Dana White.

Selon McGregor, la proposition inclut un cachet de 100 millions de dollars ainsi que cent « Golden Visas », un dispositif offrant une résidence permanente légale aux États-Unis, évalués à un million de dollars chacun.

« 100 millions de dollars pour me battre à la Maison Blanche, ainsi que 100 visas pour moi, ma famille et mes amis. J’ai hâte de divertir à nouveau le monde du combat », a écrit le natif de Dublin sur son compte X, laissant entrevoir un retour très attendu après sa retraite auto-imposée.

