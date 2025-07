Miss Univers: Miss Côte d’Ivoire 2025 Fatima Koné écartée? Les anciennes miss sollicitées

Élue Miss Côte d’Ivoire 2025, Fatima Koné ne représentera pas automatiquement son pays à Miss Univers. La couronne ne suffit plus et il faudra désormais la mériter à nouveau pour Miss Univers. C’est le message fort envoyé par le Comité Miss Côte d’Ivoire (Comici) cette année 2025.

Fini le lien automatique entre Miss Côte d’Ivoire et Miss Univers. Fatima Koné, sacrée reine de beauté nationale le 28 juin 2025, ne participera pas d’office au concours Miss Univers, contrairement à ses devancières. La raison, une réforme ambitieuse du processus de sélection.

Le Comici instaure un incubateur de préparation, un dispositif qui accueillera plusieurs anciennes Miss et dauphines issues des éditions précédentes. Objectif : les former, les coacher, les évaluer et n’en retenir qu’une, celle qui sera jugée la plus apte à défendre les couleurs ivoiriennes sur la scène mondiale.

« Ce ne sont pas spécifiquement les Miss en titre qui iront à Miss Univers. On ira regarder dans le creuset du Comici les Miss des années précédentes », a expliqué Thierry Coffie, Secrétaire général du Comité, sur les antennes de la télévision nationale.

Un incubateur sélectif

Selon les organisateurs, ce changement vise à rehausser le niveau de préparation des candidates, en misant sur l’expérience, les compétences médiatiques et l’engagement social.

Les jeunes femmes sélectionnées pour intégrer l’incubateur devront démontrer une maturité et un parcours solides. Le concours Miss Univers exige en effet bien plus qu’un titre : il demande une présence scénique, une maîtrise de la communication, une cause forte à défendre et une connaissance pointue des enjeux internationaux.

L’annonce de cette réforme suscite de vifs débats sur les réseaux sociaux. Certains applaudissent une démarche « plus méritocratique », qui valorise l’excellence plutôt que le seul titre.

D’autres, en revanche, estiment que la Miss en titre devrait naturellement être prioritaire, comme cela se fait traditionnellement. Le Comici, lui, campe sur sa position et soutient que « Il faut s’adapter aux exigences croissantes des concours internationaux ».

Fatima Koné, de son côté, continue à remplir ses fonctions de Miss Côte d’Ivoire 2025. Rien ne l’empêche toutefois de se porter candidate à l’incubateur. Si elle convainc, elle pourra elle aussi décrocher sa place pour Miss Univers. Dans le cas contraire, la Côte d’Ivoire sera représentée par une autre reine, passée par le filtre de ce nouveau dispositif.