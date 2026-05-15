Mercato: Xabi Alonso réclame les pleins pouvoirs à Chelsea

Annoncé parmi les favoris pour prendre les commandes du Chelsea FC, Xabi Alonso aurait posé une condition majeure avant de rejoindre Stamford Bridge : obtenir un contrôle total sur les décisions sportives et la gestion de l’effectif.

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Xabi Alonso aurait fixé des conditions très claires à Chelsea FC dans l’hypothèse d’une arrivée à Stamford Bridge. Ancien entraîneur du Bayer 04 Leverkusen et du Real Madrid, le technicien espagnol souhaiterait disposer d’une influence totale sur les choix sportifs du club londonien. Selon les informations de The Touchline, Alonso serait convaincu de pouvoir bâtir à Chelsea un projet comparable à celui développé par Luis Enrique au Paris Saint-Germain.

Mais pour accepter ce défi, l’ancien milieu de terrain exigerait un contrôle renforcé sur la gestion de l’effectif et les grandes décisions sportives du club. Toujours selon la même source, Alonso aurait demandé à bénéficier d’une autonomie complète concernant la construction de l’équipe et la stratégie sportive globale. Cette requête apparaît particulièrement importante dans un contexte où BlueCo, propriétaire de Chelsea, supervise traditionnellement de très près la politique de recrutement du club.

Longtemps associé à un éventuel retour du côté de Liverpool FC, Xabi Alonso ne devrait finalement pas rejoindre les Reds, dont les dirigeants ont choisi de poursuivre l’aventure avec Arne Slot. D’après The Touchline, BlueCo serait désormais prêt à offrir davantage de pouvoir à son futur entraîneur après les expériences récentes vécues sous la direction d’Enzo Maresca.







