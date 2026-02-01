Mi-temps J20 Ligue 1 : Brest fait le break à Nice, Angers en tête face à Metz, Toulouse tenu en échec

À la mi-temps des trois rencontres programmées en fin d’après-midi, avant le match de clôture opposant ce soir le RC Strasbourg au PSG, Angers mène 1-0 contre le FC Metz grâce à un but de Mouton (25e) tandis que les Messins évoluent à dix après l’expulsion de Gbamin (10e). À Nice, Brest possède une avance de deux buts obtenus en première période, Del Castillo ayant transformé un penalty consécutif à une main de Danté (0-1, 15e) et Doumbia ayant ensuite doublé la mise. Toulouse et Auxerre se neutralisent au Stadium avec un score de 0-0 à la pause.

Au stade Raymond-Kopa, Angers mène au tableau d’affichage après l’ouverture du score par Mouton à la 25e minute. Le FC Metz, lanterne rouge de Ligue 1, a été réduit à dix très tôt dans la rencontre : Gbamin a été expulsé à la 10e minute pour une faute jugée sévère sur Belkhdim. Ces faits ont marqué la première période et influé sur le déroulement des 45 premières minutes de jeu.

Sur la Côte d’Azur, le match entre Nice et Brest a basculé en faveur des visiteurs au cours de la première période. Une main de Danté dans la surface a provoqué l’attribution d’un penalty, que Del Castillo a transformé à la 15e minute pour ouvrir le score. Quelques minutes plus tard, Doumbia a inscrit le deuxième but de Brest, portant l’équipe visiteuse à deux longueurs d’avance à la mi-temps.

Détails et faits marquants à la pause

La première période au Raymond-Kopa a été marquée par l’incident disciplinaire impliquant Gbamin. L’expulsion, prononcée après une faute sur Belkhdim à la 10e minute, a laissé le FC Metz en infériorité numérique pour la majorité de la période et jusqu’à la mi-temps. Angers en a profité pour progresser sur le plan offensif et concrétiser sa domination par le but de Mouton.

À Nice, l’élément déclencheur du succès brestois est intervenu sur une décision de main dans la surface. L’arbitre a accordé un penalty transformé par Del Castillo dès la 15e minute, puis Doumbia a permis à Brest de creuser l’écart quelques minutes après l’ouverture du score. Le score de 0-2 reflétait l’avantage acquis par les visiteurs à la pause.

Au Stadium, le match entre Toulouse et Auxerre restait indécis à la mi-temps avec un score nul et vierge (0-0). Les équipes n’avaient pas trouvé la faille au terme des 45 premières minutes, et le tableau d’affichage indiquait toujours l’égalité au moment de la pause.

Les trois rencontres se déroulaient simultanément en fin d’après-midi et constituaient l’avant-programme du match de clôture de la soirée entre le RC Strasbourg et le PSG.