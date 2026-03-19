Mette-Marit de Norvège : le parquet réclame 7 ans et 7 mois de prison pour son fils

Le procès ouvert le 3 février au tribunal d’Oslo concernait Marius Borg, accusé dans quarante chefs, dont quatre faits de viol. Placé devant la justice, il risquait une peine maximale de seize ans de prison. Il a nié les accusations de viol et de violences portant sur quatre anciennes compagnes, tout en reconnaissant des infractions de moindre gravité.

Au terme de plusieurs semaines d’audiences et de dépositions, le parquet a rendu public, le 18 mars, le quantum qu’il demande : sept ans et sept mois d’emprisonnement. Marius Borg, présent lors du réquisitoire, a peu manifesté de réaction, selon la BBC.

La veille, le procureur Sturla Henriksbo avait motivé cette demande en soulignant les conséquences durables possibles d’un viol et en dressant le portrait d’un prévenu peu attentif à ses partenaires, sujet, d’après les accusateurs, à des accès de colère au cours desquels il perdrait le contrôle en jetant des objets (téléphones, couteaux) ou en frappant les murs. Les témoignages des plaignantes font aussi état d’étranglements, de coups et de crachats, a rapporté le ministère public.

Calendrier attendu pour la décision finale

Avant que le tribunal ne délibère, les avocat·e·s des victimes doivent encore prendre la parole d’ici la fin de la semaine, puis les conseils de la défense, ceux de Marius Borg, présenteront leurs dernières plaidoiries. Une fois ces interventions achevées, la juridiction se retirera pour délibérer ; France 24 indique qu’il faudra probablement attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant que la sentence définitive soit connue.