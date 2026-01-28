Meghan Markle et un clan célèbre de Hollywood : une amitié insoupçonnée

Meghan Markle se serait rapprochée de Kris Jenner et de Kim Kardashian à Los Angeles, selon plusieurs sources. Des échanges privés centrés sur la parentalité, la gestion de l’image publique et l’indépendance féminine auraient eu lieu au sein de cercles amicaux et professionnels, dessinant, d’après ces sources, une duchesse de Sussex en pleine redéfinition de sa vie californienne.

Les rencontres entre Meghan Markle et des membres du clan Kardashian ne se dérouleraient pas sous le feu des projecteurs mais lors de rendez‑vous discrets organisés par des connaissances communes actives dans le milieu du bien‑être et du lifestyle. Ces interactions auraient lieu entre Los Angeles et Montecito, où le couple Sussex s’est installé après avoir quitté le Royaume‑Uni.

Selon des proches cités par plusieurs médias, les conversations portent notamment sur l’éducation des enfants, la manière de préserver une sphère privée tout en restant sous le regard médiatique, et les stratégies pour développer une activité indépendante après une exposition publique intense. Les parties impliquées présenteraient des intérêts convergents en matière de gestion de marque personnelle et d’indépendance économique.

Des convergences professionnelles et personnelles au cœur des échanges

Le rapprochement informatique entre Meghan Markle et le clan Kardashian repose, d’après des interlocuteurs du dossier, sur des terrains communs identifiables : la transformation d’une notoriété en actif professionnel, la maîtrise de sa narration médiatique et la volonté d’exercer un contrôle sur l’image publique. Les Kardashian ont développé un modèle d’affaires centré sur la marque familiale, et Meghan Markle, ancienne actrice devenue personnalitée publique puis duchesse, est confrontée à des enjeux voisins en matière de communication et de monétisation de son statut.

Depuis leur installation en Californie, Meghan et Harry évoluent dans un microcosme où se rencontrent personnalités hollywoodiennes, entrepreneurs et influenceurs. Ce milieu facilite des rapprochements avec des figures du business et du divertissement, y compris des membres du clan Jenner‑Kardashian, selon les informations recueillies. Ces rencontres s’inscriraient dans une logique de réseau propre aux milieux du lifestyle et des affaires californiens.

Des sources proches des intéressées évoquent une volonté commune de préserver une sphère privée tout en tirant parti des opportunités offertes par leurs plateformes médiatiques. Les échanges rapportés couvriraient des sujets pratiques — communication parentale face aux caméras, organisation familiale, choix professionnels — et stratégiques — gestion des marques personnelles et collaborations futures.

