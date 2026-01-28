Meghan et Harry nomment leur tentative de réconciliation

Meghan Markle et le Prince Harry ont nommé leur démarche de rapprochement avec la famille royale « Project Thaw », un terme choisi pour signifier la volonté d’atténuer les tensions nées de leur retrait en 2020. Selon plusieurs médias, ce label recouvre une série d’initiatives publiques et discrètes visant à rétablir un dialogue et à améliorer les relations entre le couple et la couronne.

Les informations disponibles indiquent que l’initiative ne se limite pas à des signes ponctuels : il s’agirait d’une stratégie pensée, présentée comme discrète mais structurée. Des sources évoquent l’utilisation d’apparitions ciblées, de rencontres privées avec des représentants de la maison royale et d’une communication axée sur l’unité, plutôt que sur la provocation médiatique qui a marqué certaines périodes précédentes.

Le choix du terme « Project Thaw » — littéralement « projet dégel » — a été interprété par les commentateurs comme un symbole de décrispation. Le mot traduit l’idée d’une atténuation progressive des tensions, par le biais d’actes publics et de contacts bilatéraux destinés à « réchauffer » les relations familiales.

Les étapes publiques et discretisées de l’initiative

Parmi les gestes attribués au couple figurent la participation du duc de Sussex à plusieurs événements organisés au Royaume‑Uni, parfois à titre individuel, et des rencontres de nature privée avec des membres ou des représentants de la couronne. Ces interactions sont décrites comme ciblées et mesurées, visant à établir des canaux de communication plutôt qu’à générer de nouveaux sujets d’actualité.

Meghan Markle, selon les mêmes sources, aurait orienté certaines de ses apparitions publiques vers des engagements philanthropiques et associatifs moins susceptibles de susciter la polémique. L’accent mis sur des thématiques caritatives et une image de réconciliation apparaît comme un élément central de la stratégie de communication du couple, vis-à-vis tant du public que des instances royales.

Les observateurs notent aussi l’emploi de tactiques de communication plus discrètes : contacts privés, rencontres limitées en effectif et gestion prudente des déplacements. Ces modalités sont présentées comme destinées à réduire l’exposition médiatique et à favoriser des échanges plus sereins entre les protagonistes.

Le choix d’un nom unique pour regrouper ces actions — « Project Thaw » — traduit, selon les sources citées, la volonté du couple d’inscrire ces gestes dans une continuité stratégique plutôt que dans une suite d’initiatives isolées. Les éléments publics associés à cette démarche comprennent donc des participations événementielles au Royaume‑Uni, des rencontres privées avec des représentants de la couronne et une communication axée sur la charité et l’apaisement.