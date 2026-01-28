MC Alger (football) : résiliation des contrats d’Ishak Boussouf et Tayeb Meziani

Le Mouloudia Club d’Alger a annoncé, par communiqué officiel, la fin de sa collaboration avec les deux ailiers Ishak Boussouf et Tayeb Meziani, procédant ainsi à des ajustements dans son effectif professionnel alors que le club occupe actuellement la première place du championnat.

La direction du MC Alger a confirmé dans ce communiqué la mise à l’écart des deux joueurs concernés, précisant que cette décision marque une nouvelle étape dans la gestion du groupe professionnel. Le club indique avoir acté le départ des deux ailiers droits sans autre précision immédiate sur l’organisation sportive qui en découle.

Pour Ishak Boussouf, le communiqué rappelle que le joueur avait rejoint les rangs du Mouloudia en septembre 2025 avec un engagement contractuel de deux ans. La direction précise que le contrat de l’ailier droit a été résilié, sans fournir de détails complémentaires sur les modalités financières ou sportives de cette rupture.

Modalités de séparation pour Tayeb Meziani et position du club

Concernant Tayeb Meziani, le MC Alger a opté pour un règlement à l’amiable. Arrivé en août 2024 sous un contrat initial de trois ans, l’ailier droit a pris part à 36 rencontres sous le maillot mouloudéen. Selon le communiqué officiel, un accord a été trouvé entre les deux parties pour procéder à une résiliation conjointe de son contrat, assortie d’une indemnité correspondant à trois mois de salaire.

Le club souligne dans son annonce que ces deux départs, intervenant simultanément sur le même côté offensif, s’inscrivent dans une logique de recentrage sur le flanc droit de son animation offensive. Le communiqué met en avant la volonté de structurer l’effectif professionnel afin de répondre aux exigences sportives alors que le MC Alger occupe la première place du championnat.

Le texte diffusé par la direction ne comporte pas d’autre précision sur les calendriers d’exécution des résiliations, ni sur d’éventuelles remplacements immédiats au sein de l’effectif. Aucun élément supplémentaire relatif aux conséquences sportives à court terme, aux éventuelles offres reçues par les joueurs ou aux arrangements administratifs n’a été rendu public dans le communiqué.