Mariés au premier regard : saison 10 diffusée le 23 février à 21h10

Mariés au premier regard revient pour sa dixième saison le lundi 23 février à 21h10 sur M6, avec une édition anniversaire annoncée comme riche en surprises et un couple affichant un taux de compatibilité exceptionnel de 90 %.

La chaîne a officialisé la date de lancement via une publication sur Instagram, accompagnée de l’affiche de la saison et d’un slogan marquant : « Pour cette 10e saison, jamais l’amour ne triomphera autant ». Le programme sera diffusé en prime time sur M6 et accessible en streaming sur la plateforme M6+.

Depuis sa création, l’émission repose sur une approche mêlant expertises scientifiques et suivi psychologique pour former des couples parmi des inconnus. M6 présente cette dixième saison comme une édition anniversaire qui pousse plus loin l’expérimentation relationnelle et les situations inédites.

Les nouveautés annoncées pour la saison 10

Parmi les éléments inédits dévoilés par la chaîne figure la mise en scène de deux mariages simultanés impliquant deux sœurs célibataires. Il s’agit d’une configuration jamais proposée auparavant dans l’émission, que M6 présente comme susceptible de générer des dynamiques familiales et émotionnelles particulières entre participants.

La nouvelle saison inclura également un couple dont les parcours laissent supposer que les deux personnes se seraient probablement croisées avant l’expérience, sans le savoir. M6 indique que cette coïncidence apparente ajoute une dimension supplémentaire au dispositif de rencontre scientifique et narrative du programme.

Autre annonce marquante : un couple affiche un taux de compatibilité de 90 %, un chiffre qualifié de record pour l’émission. Ce pourcentage reflète l’évaluation produite par l’équipe d’experts de l’émission, fondée sur les critères et tests utilisés par la production pour estimer la compatibilité entre les participants.

Les experts familiers du format seront de retour pour encadrer les candidats tout au long de l’aventure. Leur rôle, tel que présenté par la production, combine analyses techniques, suivi psychologique et accompagnement des couples après la cérémonie, afin d’observer et d’aider l’évolution des relations établies par l’expérience.

M6 positionne cette saison anniversaire comme l’une des plus intenses depuis le lancement du programme, insistant sur des éléments de surprise et des situations inédites pour renouveler le format. La diffusion en prime time et la disponibilité simultanée sur M6+ permettent au public de suivre chaque épisode selon ses préférences de visionnage.

La chaîne a diffusé les principales informations de programmation et quelques détails structurels ; les téléspectateurs pourront découvrir l’ensemble des épisodes et des situations annoncées à partir du 23 février sur M6 et sur la plateforme M6+.