Mali : Bamako lance la Télévision de la Confédération des États du Sahel

Le 23 décembre 2025 à Bamako, les présidents Ibrahim Traoré (Burkina Faso), Assimi Goïta (Mali) et Abdourahamane Tiani (Niger) ont inauguré la Télévision de la Confédération des États du Sahel (Télévision AES), un média confédéral destiné à couvrir les actualités et les politiques communes des trois États membres.

La cérémonie d’ouverture s’est tenue en marge des travaux du 2e Collège des Chefs d’État de la Confédération des États du Sahel. Les autorités ont procédé à une coupure de ruban symbolique avant le lancement des premiers programmes diffusés par la chaîne depuis ses locaux de Bamako.

Selon les responsables présents, la chaîne a été pensée pour fournir une information accessible aux populations des trois pays, valoriser les initiatives communes et relayer les actions institutionnelles de la Confédération. Des représentants des gouvernements et des administrations locales ont assisté à l’événement.

Objectifs annoncés et déroulé de l’inauguration

Lors de la mise en service, la Télévision AES a été présentée comme un outil destiné à assurer une couverture jugée équilibrée des dossiers confédéraux, à promouvoir des politiques publiques communes et à favoriser la circulation de l’information au sein de l’espace sahélien. Les porte-parole ont souligné l’intention de diffuser des programmes d’actualité, des formats culturels et des émissions consacrées aux enjeux de développement et de sécurité régionale.

La cérémonie officielle a réuni, outre les trois chefs d’État, le Premier ministre du Mali, le président du Conseil national de Transition, des ministres ainsi que des autorités administratives et communales du District de Bamako. Après la coupe du ruban, une séquence inaugurale a lancé la grille de programmes, suivie d’une visite guidée des installations techniques et administratives.

Les installations visitées comprennent des studios de production, une régie technique et des locaux administratifs conçus pour assurer la production et la diffusion d’émissions en continu. Les équipes en charge de la chaîne ont présenté l’architecture technique et les équipements destinés à la réalisation de contenus audiovisuels et à la transmission vers les trois pays membres.

La direction de la nouvelle chaîne a précisé que la programmation initiale inclut des bulletins d’information, des magazines thématiques et des émissions culturelles ciblant spécifiquement les populations burkinabè, maliennes et nigériennes. Des responsables ont également indiqué des projets de coopération éditoriale entre rédactions nationales et rédaction confédérale