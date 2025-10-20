Madagascar : le colonel Randrianirina nomme un Premier ministre

Le colonel Michael Randrianirina, récemment investi président par intérim de Madagascar, a nommé lundi 20 octobre Herintsalama Rajaonarivelo au poste de Premier ministre. L’homme d’affaires, ancien président de la Banque malgache BNI, dirigera le gouvernement civil à la suite du coup d’État militaire qui a forcé l’ex-président Andry Rajoelina à fuir le pays.

À la tête de l’unité CAPSAT, le colonel Randrianirina avait rejoint le mouvement antigouvernemental le 11 octobre pour dénoncer les violences des forces de sécurité sous Rajoelina. Mardi dernier, il a annoncé que l’armée avait pris le contrôle du pays après la destitution de l’ex-président pour abandon de poste, et vendredi, il a été investi président de la Refondation de la République de Madagascar.

En effet, le nouveau président a promis des réformes radicales et la tenue de nouvelles élections dans un contexte de colère populaire alimentée par les coupures d’électricité chroniques et les manifestations antigouvernementales. Après consultation de l’Assemblée nationale, il a choisi Herintsalama Rajaonarivelo pour ses compétences, son expérience et ses relations internationales.

« Il possède les qualités nécessaires pour collaborer avec Madagascar et ses partenaires étrangers », a déclaré Randrianirina. « Nous avons strictement respecté la Constitution, notamment l’article 54, selon lequel les députés participent à la proposition du Premier ministre », a-t-il ajouté.

Avec cette nomination, le colonel Randrianirina entend former un gouvernement civil ouvert à « toutes les forces vives de la nation », marquant un tournant après plusieurs semaines de manifestations qui ont conduit au départ de Rajoelina.