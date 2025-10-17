Madagascar : le colonel Michael Randrianirina investi « président de la refondation »

Le colonel Michael Randrianirina a été investi ce vendredi 17 octobre président de la refondation de la République de Madagascar à Antananarivo.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

Cette investiture survient trois jours après la destitution du chef de l’État, Andry Rajoelina, par l’Assemblée nationale et la prise de pouvoir par l’armée. L’Union européenne a appelé à un dialogue entre « toutes les parties » pour restaurer « les valeurs démocratiques ».

Ce nouveau tournant s’inscrit dans le contexte des fortes turbulences qui secouent Madagascar depuis le 25 septembre 2025, date de début d’un vaste mouvement de contestation sociale. Celui-ci avait conduit au départ du chef de l’État le 12 octobre, puis à sa destitution officielle par l’Assemblée nationale le 14 octobre.

Le colonel Randrianirina, qui avait précédemment exhorté les militaires à refuser de « tirer sur nos amis, nos frères, nos sœurs », a prêté serment devant les juges de la Haute Cour constitutionnelle et a été décoré de la « Grand Croix de première classe de l’Ordre national », distinction habituellement réservée aux présidents. Dans son premier discours, il a déclaré : « Ce jour marque un tournant historique pour notre pays avec un peuple mû par la volonté du changement et l’amour de sa patrie. Madagascar reste, 65 ans après son indépendance, parmi les pays les plus pauvres du monde. Cette situation a éveillé la conscience d’une jeunesse audacieuse, descendue dans les rues pour réclamer la Refondation nationale et des solutions aux problèmes socio-économiques récurrents, notamment les coupures d’eau et d’électricité. »

Dénonçant un « régime autoritaire » qui a plongé le pays « dans l’obscurité » et recouru à la violence et à la violation des droits de l’homme, le colonel Randrianirina a promis de « travailler avec toutes les forces vives de la Nation » et d’opérer une rupture avec le passé. « Nous entreprendrons toutes les mesures nécessaires contre les ennemis de la République, réparerons les torts subis par les victimes et garantirons le libre exercice des droits fondamentaux, dont la liberté d’expression », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, il a invité la communauté internationale à accompagner Madagascar dans le processus de refondation. Dans la matinée, Anouar El Anouni, porte-parole de la Commission européenne, a souligné : « Nous suivons de près ces événements et appelons à un dialogue entre toutes les parties prenantes pour renouer avec les valeurs démocratiques. »