LOSC : Sylvain Armand s’exprime sur le tirage des barrages de la Ligue Europa

Le LOSC affrontera l’Étoile rouge de Belgrade lors des barrages de la Ligue Europa, rappelle le tirage effectué ce vendredi en début d’après-midi au siège de l’UEFA. Les deux clubs se retrouvent après un premier duel en phase de groupes, remporté 1-0 par l’Étoile rouge en Serbie le 6 novembre dernier, sur un penalty d’Arnautovic en fin de match. Le match se jouera en confrontation aller-retour, conformément au format des barrages.

Le tirage au sort, organisé par l’UEFA, a désigné l’Étoile rouge comme adversaire du club lillois pour ce double affrontement. Lors des échanges médiatiques qui ont suivi l’annonce, Sylvain Armand, coordinateur sportif du LOSC, a fait part de ses premières impressions au micro de Canal+ et a évoqué les précédentes confrontations européennes avec les équipes citées lors du tirage.

Le précédent entre Lille et Belgrade remonte à la phase de groupes, où l’Étoile rouge s’était imposée à domicile 1-0 le 6 novembre dernier. La victoire serbe s’était dessinée à la suite d’un penalty transformé par Marko Arnautovic en fin de rencontre, résultat qui restera un élément factuel de référence pour préparer les prochaines oppositions.

Réaction du coordinateur sportif du LOSC

Sylvain Armand a précisé qu’il était d’abord « content d’être au tirage ». Il a rappelé que deux équipes, le Celta Vigo et l’Étoile rouge, figuraient parmi les adversaires potentiels évoqués avant le tirage et que ces deux clubs avaient déjà été affrontés par le LOSC par le passé ou faisaient partie des discussions du staff. Selon ses propos, le choix de l’Étoile rouge constitue « une belle confrontation ».

Le dirigeant a également reconnu la défaite concédée en Serbie lors de la phase de groupes et insisté sur la nécessité d’une préparation méthodique pour le double duel à venir : « On a malheureusement perdu là-bas pendant la phase de ligue, ça va être à nous de bien étudier cette équipe pour passer au prochain tour. » Ces déclarations indiquent l’intention du club de tirer des enseignements de la rencontre précédente face aux Serbes.

Armand a souligné l’enjeu de ces barrages pour les différentes parties prenantes du club, en mentionnant l’importance de la qualification « pour nous, pour le club, pour les joueurs et les supporters ». Il a aussi fait état des difficultés liées au contexte ambiant en Serbie, en rappelant que « c’est toujours compliqué dans l’ambiance de l’Étoile rouge ». Enfin, il a jugé que les deux rencontres allaient constituer « deux bons matchs à jouer », mot exprimant l’attente sportive autour de cette opposition.