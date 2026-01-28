Liste des clubs qualifiés pour les barrages de la Ligue des Champions, dont PSG et Real Madrid

La dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions a rendu son verdict ce mercredi soir : plusieurs équipes réputées n’ont pas obtenu leur qualification directe pour les huitièmes de finale. Le Paris Saint-Germain, tenant du titre, a été tenu en échec à domicile par Newcastle United (1-1), tandis que le Real Madrid, recordman de la compétition, s’est incliné à Lisbonne contre Benfica (2-4). Ces résultats contraignent les deux clubs à passer par les barrages pour espérer poursuivre leur parcours européen.

Les résultats de cette ultime journée ont permis de dresser la liste complète des équipes qui disputeront les barrages. Sont concernés : Real Madrid, Inter Milan, PSG, Newcastle United, Juventus Turin, Atletico Madrid, Atalanta Bergame, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiakos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Qarabag, Bodø/Glimt et Benfica.

Ces confrontations de barrages détermineront les huit places restantes qualificatives pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les clubs engagés dans ces matches devront obtenir leur billet pour la phase à élimination directe via ces rencontres de qualification.

Résultats décisifs et implications pour la phase à élimination directe

La journée finale de la phase linéaire a brutalement modifié la trajectoire de certains favoris. Le PSG, entré dans la rencontre comme tenant du titre et avec l’objectif d’une qualification directe, a laissé échapper la victoire sur sa pelouse face à Newcastle, match conclu sur le score de 1-1. Le Real Madrid, déjà désigné par la presse et les statistiques comme l’un des clubs les plus titrés de la compétition, a subi une défaite 2-4 contre Benfica à Lisbonne, résultat qui le relègue également vers la voie des barrages.

Parmi les autres clubs placés dans cette phase de barrages figurent plusieurs équipes issues de championnats majeurs et de championnats moins exposés, selon la liste officielle des qualifiés. Inter Milan, Juventus Turin, Atletico Madrid, Atalanta Bergame, Bayer Leverkusen et Borussia Dortmund représentent des clubs issus des principaux championnats européens. À leurs côtés, Olympiakos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Qarabag, Bodø/Glimt et Benfica complètent l’alignement des équipes appelées à disputer ces rencontres de qualification.

La tenue de ces barrages intervient à l’issue d’une phase de groupes marquée par des enjeux élevés pour l’attribution des places directes en huitièmes. Les formations engagées dans ces matches de barrage devront s’imposer afin d’être au nombre des seize équipes qui disputeront ensuite la phase à élimination directe de la Ligue des Champions.