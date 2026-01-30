Ligue Professionnelle 1 J19 : Club Africain contre le CA Bizertin et le programme de la 19e journée

La 19e journée de la Ligue 1 tunisienne se déroule du samedi 31 janvier au dimanche 1er février 2026 et pourrait rebattre les cartes tant pour le titre que pour le maintien, alors que le match de l’Espérance de Tunis est reporté en raison de son engagement en compétition africaine, offrant une opportunité temporaire à ses rivaux directs.

Le Club Africain, deuxième du classement avec 38 points, reçoit ce samedi le CA Bizertin (11e, 20 points). Les Clubistes, tenus en échec lors de la 18e journée, visent les trois points pour prendre provisoirement la tête du championnat pendant l’absence de l’Espérance. Le CA Bizertin, auteur d’un succès 1-0 face à la JS Omrane lors de la précédente journée, se déplace avec l’objectif d’éloigner son équipe de la zone rouge.

Le Stade Tunisien, troisième avec 37 points, se rend dimanche à Métlaoui (7e, 25 points). Métlaoui reste sur une défaite 2-0 contre le CS Sfaxien lors de la dernière journée; le Stade Tunisien tentera, en cas de résultat favorable, de consolider sa place sur le podium et de profiter du report du match de l’EST.

Matchs clés et enjeux de la 19e journée

Le CS Sfaxien occupe la quatrième place avec 35 points et se déplace dimanche à la JS Omrane, qui totalise 19 points et reste engagée dans la lutte pour le maintien. Les Noir et Blanc cherchent un résultat positif à l’extérieur afin de rester en course pour le podium, tandis que la JS Omrane tentera de répondre à sa défaite récente face au CA Bizertin.

L’US Monastir, cinquième avec 32 points, accueille dimanche l’AS Marsa, 10e avec 22 points. Monastir vise à se rapprocher des premières places, alors que la Marsa cherche une victoire susceptible de renforcer sa position hors de la zone dangereuse.

La confrontation directe pour le maintien entre Kairouan et Béja constitue un rendez-vous particulièrement sensible. Béja est 13e avec 15 points et Kairouan 14e avec 14 points : les deux équipes sont séparées d’un point et se retrouvent au cœur d’un duel aux implications importantes pour la suite du championnat.

D’autres rencontres du week-end concernent des clubs de milieu de tableau et des équipes en quête de stabilité. Ben Guerdane et Zarzis s’affrontent samedi, tandis qu’AS Gabès reçoit l’ESS dimanche ; ces affiches peuvent influencer les dynamiques de fin de saison au-delà des enjeux de tête et de bas de classement.

Programme de la 19e journée :

Samedi 31 janvier 2026

13h GMT : Club Africain – CA Bizertin

13h GMT : Ben Guerdane – Zarzis

13h GMT : Kairouan – Béja

Dimanche 1er février 2026

13h GMT : AS Gabès – ESS

13h GMT : JS Omran – CS Sfaxien

13h GMT : Monastir – Marsa

13h GMT : Métlaoui – Stade Tunisien