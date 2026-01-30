Ligue Europa : Lyon en 8es, Lille en barrages, Nice éliminé

Dernière journée de la phase de groupes de la Ligue Europa : l’Olympique Lyonnais s’est imposé 4-2 face au PAOK Salonique et se qualifie pour les 8es de finale, le LOSC a battu Fribourg 1-0 et se hisse en barrages, tandis que l’OGC Nice a été éliminé après sa défaite 1-0 à Ludogorets. Ces rencontres ont livré des qualifications et des éliminations décisives pour les clubs français engagés.

Trois clubs tricolores étaient sur les pelouses pour cette dernière journée. Lyon a obtenu son ticket pour les 8es en renversant le PAOK, Lille a assuré sa présence en barrages grâce à une réalisation tardive d’Olivier Giroud, et Nice quitte la compétition sur une défaite en Bulgarie. Les résultats ont été marqués par des expulsions, des décisions arbitrales avec recours à la VAR et des changements décisifs en fin de rencontre.

Les rencontres ont livré des séquences clés : ouverture du score, égalisations, expulsions et penalties manqués ou transformés. Les faits de jeu ont influé directement sur les résultats finaux et sur les trajectoires européennes immédiates des trois clubs français.

Compte rendu détaillé des rencontres

À Lyon, le PAOK a d’abord pris l’avantage sur un corner joué en deux temps, le ballon revenant sur Giakoumakis qui a battu Deschamps de près (1-0, 20e). L’OL a nivelé la marque par Himbert, qui a repris et enroulé le ballon pour l’égalisation (1-1, 33e). Le PAOK a terminé la première période à dix après l’expulsion de Kostantelias, auteur d’un deuxième jaune pour une faute sur De Carvalho (41e). Au retour des vestiaires, Merah, bien servi par Moreira, a inscrit son premier but avec l’équipe lyonnaise (2-1, 52e). Sur corner, Meité a égalisé pour le PAOK (2-2, 68e). La VAR a permis à l’arbitre d’accorder un penalty à Lyon pour une faute sur Himbert ; Karabec a d’abord frappé sur la transversale (82e), l’entraîneur du PAOK ayant été expulsé avant l’exécution du penalty. Karabec, bien servi par Rodriguez, s’est ensuite rattrapé en marquant d’un extérieur du pied (3-2, 87e). Rodriguez a signé le quatrième but, après un crochet et un service de Karabec (4-2, 90e+2). Lyon se qualifie ainsi pour les 8es de finale.

Du côté du LOSC, la rencontre contre Fribourg n’a connu aucun tir cadré en première période. Haraldsson s’est signalé par un tir non cadré (24e). En seconde période, Haralsson a lancé Fernandez-Pardo qui a manqué son duel face à Atubolu (65e). Fribourg a été réduit à dix après l’expulsion directe d’Eggestein pour une grosse faute sur Fernandez-Pardo (75e). Genesio a fait entrer Olivier Giroud à la place de Correia (81e). Un penalty a ensuite été accordé à Lille pour une faute d’Irié sur Fernandez-Pardo ; Giroud a transformé la sentence (1-0, 90e+2), validant la qualification des Dogues en barrages. Lille pourrait affronter soit l’Étoile Rouge de Belgrade, soit le Celta Vigo en barrages.

Enfin, l’OGC Nice s’est incliné 1-0 sur la pelouse de Ludogorets. Après deux occasions niçoises, Marcus a transmis à Stanic qui a trompé Diouf de près (1-0, 42e). Les Aiglons terminent 33e et quittent la compétition avec une victoire et sept défaites.