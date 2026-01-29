Ligue Europa : l’AS Roma qualifiée pour les 8es, Nottingham Forest, Stuttgart, Ferencvaros et Panathinaikos en barrages

La huitième soirée de la phase de groupes de la Ligue Europa s’est achevée jeudi soir sur plusieurs pelouses européennes : Nottingham Forest a dominé Ferencvaros 4-0, Stuttgart a battu Young Boys 3-2 et Panathinaikos a fait match nul 1-1 avec l’AS Roma. À l’issue de ces rencontres, l’AS Roma obtient son billet pour les huitièmes de finale, Young Boys échoue à la porte de la qualification et les autres équipes sont dirigées vers les barrages.

Au City Ground Stadium, Nottingham Forest a pris l’avantage après une première période bien maîtrisée. À la 17e minute, un but contre son camp de Bence Otvos a ouvert le score en faveur des Anglais, rapidement suivi par l’ouverture réelle du compteur signée Igor Jesus à la 21e minute. Les deux équipes regagnent les vestiaires sur le score de 2-0 en faveur des locaux. En seconde période, Igor Jesus a doublé la mise avec un deuxième but à la 55e minute, puis James McAtee a conclu la marque sur penalty à la 90e minute, portant le score final à 4-0.

Après cette victoire, Nottingham Forest termine la phase de groupes à la 13e place avec 14 points, tandis que son adversaire du jour occupe la 12e place avec 15 points.

Panathinaikos – AS Roma et le revers serré à Stuttgart

Au MPH Arena, Stuttgart a pris un départ éclair face à Young Boys de Berne en ouvrant le score dès la 6e minute par Deniz Undav, puis en ajoutant un deuxième but une minute plus tard signé Ermedin Demirovic. Les Suisses ont réduit l’écart à la 42e minute grâce à Armin Gigovic et la mi-temps est atteinte sur le score de 2-1 en faveur des Allemands. Young Boys a ensuite égalisé à la 57e minute par Sandro Lauper, avant que Chema Andrés n’offre la victoire à Stuttgart à la 90e minute. Stuttgart termine la phase de groupes à la 10e place avec 15 points, tandis que Young Boys clôt sa campagne à la 25e place avec 9 points.

Au Apostolos Nikolaidis Stadium, Panathinaikos et l’AS Roma se sont neutralisés sur le score de 1-1. Les deux équipes étaient à égalité 0-0 à la pause. Le match a été marqué par l’expulsion de Gianluca Mancini dès la 15e minute. En seconde période, Vicente Taborda a donné l’avantage au Panathinaikos à la 58e minute, mais Jan Ziolkowski a répliqué pour l’AS Roma à la 80e minute, scellant le score à 1-1.

À l’issue de ce nul, l’AS Roma occupe la 8e place du groupe avec 16 points, tandis que Panathinaikos se classe 20e avec 12 points.